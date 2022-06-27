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خريبكة ..التطاول على الملك العام بالفردوس ..الى أين ؟

2022-06-27 / 18:53
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هبة بريس _ خريبكة

لم يعد مقبولا مشاهدة التطاول الغير المسبوق على الملك العام بخريبكة ..الظاهرة التي أصبحت تثير الاستغراب والتساؤل إذ لم يعد متاحا للمارة السير فوق الرصيف .. فالمقاهي وبعض المتاجر ومصحات جسدت المثل القائل ” انا ومن بعدي الطوفان ” …

.” الإحتلال” الذي تتجاهله السلطات أو الإجهاز على مساحات شاسعة أضعف المساحة المسموح بها للمارة ولعل بقاء السلطات الادارية والمنتخبة في موقف المتفرج ازاء التجاوزات والخروقات المتعددة الناتجة على الاستغلال الفاحش للملك العام يعتبر مشاركة منها في خرق القانون المنظم .

والواضح ان سياسة “الردع والإجبار على احترام القانون مفقودة تماما بهذا الشأن بل ولم يتم تسجيل اي تدخل فعال من طرف مسؤولين يكتفون بالتفرج على استفحال الظاهرة .

إن الوضع اضحى كارثيا بالفردوس نظرا للاحتلال الفاضح والواضح للملك العام ؛ فلا المجلس البلدي يؤدي دوره في شل هذه الفوضى ، ولا السلطات المحلية تمكنت من ايجاد حل لهذه المعضلة ايضا ..والظاهرة ماضية في الإستفحال !!!

واذا تم الحديث عن ” الفردوس ” وما يعرفه من اختلالات وتجاوزات فنفس الوضع يمكن اسقاطه على جل المقاطعات ما يستوجب تدخل الجهات المعنية لايقاف ظاهرة ” الإستحواد المفضوح ” للملك العمومي بخريبكة

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تعليق واحد

  1. بعد تدمير الغابة وبناء عمارات إسمنتية من طرف لوبي العقار ، يستمر التلاعب باحتلال الملك العام من طرف أطراف تغولت وتحدت جميع القوانين والمساطر…
    ( غياب الدولة يعني خراب العمران )على حد قول بن خلدون

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