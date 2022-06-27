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حجاج التنظيم الرسمي مدعوون للإحرام في الطائرة

2022-06-27 / 18:35
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هبة بريس _ الرباط

تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم كافة حجاج التنظيم الرسمي أن الرحلات المبرمجة من جميع المطارات المغربية إلى مطار جدة بالأراضـي السعودية، ابتداء من يوم الأربعاء 29 يونيو 2022 فصاعدا، سيتوجه حجاجها مباشرة إلى مكة المكرمة.

وأوضح بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه يتعين على هؤلاء الحجاج أن يصحبوا معهم إحرامهم خلال الرحلة ليحرموا في الطائرات حين بلوغ ميقات « رابغ

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