“ساعدوني في العثور على ابنتي”.. برلمانية تبحث عن كلبتها الضائعة بالرباط

2022-06-27 / 17:55
7
هبة بريس - الرباط

ناشدت البرلمانية الشابة عن حزب الحركة الشعبية سكينة لحموش، ساكنة مدينة الرباط لمساعدتها في البحث عن كلبتها الضائعة.

البرلمانية الحركية، نشرت منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، ناشدت من خلاله ساكنة حي السويسي بالرباط مساعدتها في العثور على كلبتها الضائعة وهي من من فصيلة “البولدوغ”، واصفة إياها ب”ابنتها”.

ووضعت البرلمانية الشابة رقم هاتفها للتواصل معها في حالة العثور على الكلبة واعدة بتقديم مقابل مادي لمن أحضرها لها.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
9

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of موسم الحج… وكالة أسفار تسابق الزمن لتأطير الحجاج “فيديو

موسم الحج… وكالة أسفار تسابق الزمن لتأطير الحجاج “فيديو

2022-06-27 / 20:20
Photo of مشروع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة…”النواب” يصادق بالإجماع

مشروع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة…”النواب” يصادق بالإجماع

2022-06-27 / 20:17
Photo of الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الوضع على الحدود المغربية – الإسبانية

الاتحاد الأوروبي قلق بشأن الوضع على الحدود المغربية –…

2022-06-27 / 19:46
Photo of الزروالي ..حكامة الهجرة بالمغرب تتأس على “منطق إنساني” تقوضه الأعمال الإجرامية

الزروالي ..حكامة الهجرة بالمغرب تتأس على “منطق إنساني” تقوضه…

2022-06-27 / 19:23
Photo of خريبكة ..التطاول على الملك العام بالفردوس ..الى أين ؟

خريبكة ..التطاول على الملك العام بالفردوس ..الى أين ؟

2022-06-27 / 18:53
Photo of خبير ..عمليات الهجرة لن تتوقف خاصة في ظل تفاقم تكلفة المعيشة

خبير ..عمليات الهجرة لن تتوقف خاصة في ظل تفاقم…

2022-06-27 / 18:29
Photo of أكاديمي.. الأزمة الاقتصادية العالمية فاقمت أعداد المهاجرين الذي يقصدون المغرب

أكاديمي.. الأزمة الاقتصادية العالمية فاقمت أعداد المهاجرين الذي يقصدون…

2022-06-27 / 18:19
Photo of أمن تاوريرت يتفاعل مع شريط متداول ويوقف شخصين متورطين في الاعتداء

أمن تاوريرت يتفاعل مع شريط متداول ويوقف شخصين متورطين…

2022-06-27 / 16:36
Photo of مجلس بوعياش يحدث لجنة استطلاعية بخصوص “أحداث مليلية”

مجلس بوعياش يحدث لجنة استطلاعية بخصوص “أحداث مليلية”

2022-06-27 / 15:47
Photo of ملاعب القرب.. بنموسى: تشييد 24 ملعب و206 آخرين في طور الإنجاز

ملاعب القرب.. بنموسى: تشييد 24 ملعب و206 آخرين في…

2022-06-27 / 15:38

‫7 تعليقات

  3. الله يحفظ. اذا لا قدر الله وجدها أحد من الجالية الصينية، فمصيرها معروف.

  4. حالة استنفار إذن في المدينة من أجل سواد عيون كلبة البرلمانية ! فين وصلنا !!!
    الله يجازيكم انشروا قلبي غادي يتقطع على بنت البرلمانية

  5. سبحان مثلهم يعطون القيمة للحيوان اكثر من اعطائه للانسان يقلدون العرب في كل شيء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق