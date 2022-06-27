“ساعدوني في العثور على ابنتي”.. برلمانية تبحث عن كلبتها الضائعة بالرباط
هبة بريس - الرباط
ناشدت البرلمانية الشابة عن حزب الحركة الشعبية سكينة لحموش، ساكنة مدينة الرباط لمساعدتها في البحث عن كلبتها الضائعة.
البرلمانية الحركية، نشرت منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، ناشدت من خلاله ساكنة حي السويسي بالرباط مساعدتها في العثور على كلبتها الضائعة وهي من من فصيلة “البولدوغ”، واصفة إياها ب”ابنتها”.
ووضعت البرلمانية الشابة رقم هاتفها للتواصل معها في حالة العثور على الكلبة واعدة بتقديم مقابل مادي لمن أحضرها لها.
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7 تعليقات
خزعبلات
يمكن الإستعانة ببرنامج مختفون للبحث عن ابنتك
الله يحفظ. اذا لا قدر الله وجدها أحد من الجالية الصينية، فمصيرها معروف.
حالة استنفار إذن في المدينة من أجل سواد عيون كلبة البرلمانية ! فين وصلنا !!!
الله يجازيكم انشروا قلبي غادي يتقطع على بنت البرلمانية
سبحان مثلهم يعطون القيمة للحيوان اكثر من اعطائه للانسان يقلدون العرب في كل شيء.
الكلبة تبحث عن ابنتها
ومعامن كاينين حنا هذا لمربي كبدة علا كلاب واش غايديها فبنادم