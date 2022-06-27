“ساعدوني في العثور على ابنتي”.. برلمانية تبحث عن كلبتها الضائعة بالرباط

2022-06-27 / 17:55
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هبة بريس - الرباط

ناشدت البرلمانية الشابة عن حزب الحركة الشعبية سكينة لحموش، ساكنة مدينة الرباط لمساعدتها في البحث عن كلبتها الضائعة.

البرلمانية الحركية، نشرت منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، ناشدت من خلاله ساكنة حي السويسي بالرباط مساعدتها في العثور على كلبتها الضائعة وهي من من فصيلة “البولدوغ”، واصفة إياها ب”ابنتها”.

ووضعت البرلمانية الشابة رقم هاتفها للتواصل معها في حالة العثور على الكلبة واعدة بتقديم مقابل مادي لمن أحضرها لها.

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