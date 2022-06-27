حكيم زياش

ميلان ومارسيليا يتنافسان لضم المغربي زياش

2022-06-27 / 17:15
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هبة بريس - وكالات

يواجه نادي ميلان، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، منافسة من نادي مارسيليا الفرنسي، للتعاقد مع صانع ألعاب نادي تشيلسي، المغربي حكيم زياش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرحب النجم المغربي بالرحيل عن تشيلسي هذا الصيف، في ظل عدم حصوله على فرصة اللعب باستمرار في الفترة الماضية تحت قيادة الألماني توماس توخيل، المدير الفني للنادي الإنجليزي.

وذكر موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالي، أن ميلان يواجه منافسة من قبل مارسيليا الذي يسعى أيضا لتدعيم خط هجومه من خلال ضم زياش.

ولفت إلى أن هناك مشكلة تقف عائقا أمام كل من ميلان ومارسيليا في طريق ضم زياش، تتمثل في راتب اللاعب الكبير، حيث يطالب النجم المغربي براتب سنوي يقارب 7 ملايين يورو.

وكان زياش (29 عاما)، انضم إلى صفوف تشيلسي عام 2020، قادما من أياكس الهولندي، في صفقة كلفت النادي الإنجليزي 40 مليون يورو.

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