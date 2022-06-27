بنعلي: “سيتم تدعيم جميع محطات تحلية المياه بوحدات لإنتاج الطاقة المتجددة”

2022-06-27 / 16:58
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أوضحت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنه قد تقرر تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة بوحدات لإنتاج الطاقة المتجددة.

و أكدت بنعلي ضمن جوابها على سؤال برلماني تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب أنه قد جرى اعتماد برنامج مندمج إضافي يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة بوحدات لإنتاج الطاقات المتجددة.

و أضافت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنه قد تم الترخيص لأول محطة بمنطقة الداخلة ستمكن من سقي حوالي 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية.

كما تم وفق جواب الوزيرة السالفة الذكر إطلاق طلبات العروض لإبداء الاهتمام من أجل إنجاز محطة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات لإنتاج 200 مليون متر مكعب من الماء في أفق 2026.

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