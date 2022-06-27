الرواد” تجمع منصور بدري و سارة فارس و هند بن اجبارة جبارة في” لاڴار “

نجلاء مزيان

في إطار التعاقد بين act4community khouribga

و sociétè AROUD الذي يدخل في إطار تنفيذ البرنامج السوسيو ثقافي الرامي إلى المساهمة في التنمية الثقافية والفنيةعبر دعم و تشجيع المقاولات الثقافية و الابداعية، وخلق قيمة مضافة من خلال المجال الثقافي و الفني.

أنتجت شركة الرواد مشروعها المسرحي” مسرحية ” لاڴار “، و هي مسرحية اجتماعية كوميدية تحكي قصة مجموعة من الأشخاص الذين التقوا بمحض الصدفة في محطة القطار لتتوالى الأحداث .

و تطرح مسرحية ” لاڴار ” عدة قضايا اجتماعية في قالب كوميدي ينقل المتلقي من زمان إلى زمان و من غرابة إلى أخرى، من خلال شخصيات مركبة، بداية من بائع الكتب الذي اتخذ من المحطة سكنا له، تتخبطه ذكريات الماضي و حلم السفر بعيدا عن هذه المحطة التي اجهزت على كل أحلامه البسيطة، و شخصية السكير الذي لم يعد يعرف أي اتجاه يأخذ، محبط تتقاذفه الرغبات بين المغادرة والبقاء، حارس المحطة والذي ينتظر فرصة من أجل ترقية طال انتظارها، و امرأتان يختلفان في كل شيء لكنهما يشتركان في ماض هزمهما و أنكر عنهما حياتهما .

هذا العمل المسرحي من تأليف عبد المجيد أذهابي وإخراج عبد العزيز اوشنوك، تشخيص : منصور بدري، هند بن جبارة، سارة فارس، عبد الرزاق ولد عامر، كرم لمراني.

سينوغرافيا : محمد أمين الفاضلي، إضاءة : جواد احديدو، موسيقى : يونس بوجنويت، المحافظة العامة : مهدي حداد و عبد الإله بعلواش، فيما أسندت الإدارة والعلاقات العامة ل يونس بوجنويت.

وحدد تاريخ عرض المسرحية نا قبل الأول يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، على الساعة الثامنة مساء بالخزانة الوسائطية التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط.

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