دونيتسك توافق على طلب مغربي للتواصل مع ابراهيم سعدون

هبة بريس

أعلنت وزارة الخارجية في جمهورية دونيتسك، اليوم الاثنين، أن المغرب أرسل طلبا من أجل التواصل مع الطالب المغربي ابراهيم سعدون.

وقالت وزيرة الخارجية في جمهورية دونيتسك، ناتاليا نيكونوروفا، إن المغرب أرسل “إشارات معينة” فيما يتعلق بالمعتقل من هذا البلد أدين في جمهورية دونيتسك، وقد تمت الموافقة على طلب التواصل.

ونوهت نيكونوروفا في تصريحات أدلت بها على قناة “روسيا-24” التلفزيونية، إنه “على وجه الخصوص، وعلى سبيل المثال، هناك إشارات معينة من المغرب، وتحركات معينة”.

وأضافت “اتصل الأقارب بالمحامين الذين تم تقديمهم إلى السيد… على وجه الخصوص، كان هناك طلبا للاتصال، كما أعربوا عن رغبتهم في تقديم محاميهم، على حد علمي، تم منحهم (الموافقة على) هذا الطلب، من حيث حقيقة أن الفرصة للتواصل مع الأقارب والمحامي موجودة”.

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