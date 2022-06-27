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مجلس بوعياش يحدث لجنة استطلاعية بخصوص “أحداث مليلية”

2022-06-27 / 15:47
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هبة بريس - الرباط

بتكليف من رئيسة المؤسسة، يقوم وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمهمة استطلاعية بمدينة الناظور ونواحيها، على إثر الأحداث المأساوية والعنيفة التي ترتبت عن محاولات عبور مئات المهاجرين لبوابة العبور بين مدينتي الناظور ومليلية، وما نتج عنها: وفاة 23 شخصا وإصابة 76 من العابرين وجرح 140 عنصرا من عناصر القوات المغربية، حسب آخر المعطيات المتوفرة.

وتابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر لجنته الجهوية بالشرق وأعضائها بنواحي الناضور، المعلومات المتقاطعة بخصوص العدد الهائل للأفراد الذين حاولوا العبور في نفس الوقت وحدة العنف وحجم الخسائر في الأرواح.

كما عاين المجلس مجموعة من الصور والفيديوهات المنتشرة.

وبهذا الخصوص سجل المجلس، مرة أخرى، نشر صور وفيديوهات لا علاقة لها بمحاولة عبور المهاجرين، تتضمن تضليلا ومعطيات غير حقيقية بشأن العبور الجماعي المكثف وما نتج عنه.

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تعليق واحد

  1. اسقط،بوعياش،واسقط،اللجنة التابعة لها ولن ترضى،عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وهاته الفاسقة ولجنتها، راض،عنهن وعنهم النصارى واليهود لأنهم يشجعون المثليين والشدود الجنسي،والعلاقات الرضاءية ويردن في الاخير تحريف،وتبديل الآيات القرانية،المنزلة من فوق،سبع سماوات والله،يمهل ولايهمل ياايتها،الجاهلة،والمرتدة،عن دينها الذي هو الاسلام والله متم نوره ولوكره الكافرون

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