ملاعب القرب.. بنموسى: تشييد 24 ملعب و206 آخرين في طور الإنجاز

هبة بريس - الرباط

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن وزارته برمجت إنجاز 814 ملعب قرب.

وذكر بنموسى في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الإثنين، أن الأشغال انتهت ب24 ملعب، كما يوجد 206 ملاعب في طور الانجاز، كما أن صفقات تهم 202 ملعبا في طور المصادقة

والباقي مبرمج للانطلاق في انجازه مستقبلا.

وأضاف بنموسى، أن هناك 3 معايير للاستفادة من برنامج ملاعب القرب وتتمثل في إعطاء الاولوية للجماعات ذات الطابع القروي أو هوامش المدن، الكثافة السكانية ثم توفير الوعاء العقاري.

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