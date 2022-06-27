مهرجان إفران للطفل يستهل فعالياته بإقامة دوري لكرة القدم المصغرة

نجلاء مزيان

استهل منظموا مهرجان افران للطفل في نسخته الاولي فعالياته بإقامة دوري لكرة القدم المصغرة للأطفال بين 8 و 10 سنوات و ذلك بشراكة بين جمعية الابواب المفتوحة المنظمة للمهرجان و التي تعرف رئاسة الاعلامي و منظم المناسبات الكبرى وليم عماد الدين و كذا جمعية أشبال افران لكرة القدم التي يرأسها عزيز الحرشي و مديرها التقني نور الدين تمغارت .

و الجدير بالذكر ان الفريق الفائز سيتم تتويجه بالسهرة النهائية لمهرجان الطفل الذي سيقام بالفترة بين 15 و 17 يوليوز القادم و سيعرف مشاركة اكثر من 300 طفل من المدينة ليكون بذلك اكبر حدث يعنى بالاطفال بمدينة افران و بالمنطقة ككل ..

و حسب رئيس المهرجان وليم عماد الدين فإن المهرجان سيعرف اقامة عدة انشطة فنية و رياضية ، ثقافية و سهرات لأبناء المدينة و اقامة دوري في كرة السلة للاطفال و عدة فعاليات اخرى.

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