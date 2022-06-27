بنموسى: بلادنا تتوفر على شبكة مهمة من المنشآت الرياضية

هبة بريس - لبنى ابروك

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن وزاته تعطي أهمية كبيرة للبنيات التحتية الرياضية.

وذكر بنموسى في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، يومه الاثنين، أن بلادنا تتوفر على شبكة مهمة من المنشآت الرياضية، ذات صبغة وطنية وتدبيرها يتم من طرف شركة سونارجيس أو في إطار مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بالاضافة الى مراكز رياضية من صنف “أ و ب” يدبرها قطاع الشباب، ومرافق القرب اجتماعية التي تسهر على تدبيرها الجماعات الترابية.

وأضاف بنموسى قائلا “نحن واعون أن هذه المرافق الرياضية مطلب مهم من طرف الجمعيات والساكنة، وللتجاوب مع هذه المطالب نحاول القيام بمقاربة تشاركية مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية والجامعات الرياضية المعنية.”.

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