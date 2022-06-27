هذا ماسيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق بعض أحكام القانون الصادر في شأن حماية النباتات، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين الجوهرة.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق القانون القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.

وأضاف البلاغ أن المجلس يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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