الصورة من الارشيف

هذا ماسيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2022-06-27 / 15:02
1
هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتطبيق بعض أحكام القانون الصادر في شأن حماية النباتات، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي لعين الجوهرة.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتطبيق القانون القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية.

وأضاف البلاغ أن المجلس يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسبانيا: من المستحيل التحكم في تدفقات الهجرة السرية دون تعاون المغرب

إسبانيا: من المستحيل التحكم في تدفقات الهجرة السرية دون…

2022-06-28 / 16:24
Photo of لفتيت: قوانين “الأراضي السلالية” استحضرت أبعادا اقتصادية واجتماعية وتنموية

لفتيت: قوانين “الأراضي السلالية” استحضرت أبعادا اقتصادية واجتماعية وتنموية

2022-06-28 / 16:03
Photo of لفتيت: الأراضي السلالية في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي

لفتيت: الأراضي السلالية في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي

2022-06-28 / 15:40
Photo of من بروكسيل.. ناشطات صحراويات يدحضن أكاذيب الانفصاليين

من بروكسيل.. ناشطات صحراويات يدحضن أكاذيب الانفصاليين

2022-06-28 / 14:07
Photo of رئيس النيابة العامة: “المغرب في طريقه لاعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية”

رئيس النيابة العامة: “المغرب في طريقه لاعتماد بدائل للعقوبات…

2022-06-28 / 12:19
Photo of رئيس الأوروغواي يستقبل ميارة ويعرب عن تقديره الكبير للمغرب

رئيس الأوروغواي يستقبل ميارة ويعرب عن تقديره الكبير للمغرب

2022-06-28 / 10:18
Photo of برلمانية تنتقد معطيات بنموسى حول وضعية التعليم بالعالم القروي

برلمانية تنتقد معطيات بنموسى حول وضعية التعليم بالعالم القروي

2022-06-28 / 09:13
Photo of المغرب ينفي أي اتصال مع “جمهورية دونسك المعلنة من جانب واحد”

المغرب ينفي أي اتصال مع “جمهورية دونسك المعلنة من…

2022-06-27 / 21:01
Photo of نقابة تراسل لفتيت بخصوص الموظفين الأشباح بالجماعات المحلية

نقابة تراسل لفتيت بخصوص الموظفين الأشباح بالجماعات المحلية

2022-06-27 / 20:34
Photo of بنعلي: “سيتم تدعيم جميع محطات تحلية المياه بوحدات لإنتاج الطاقة المتجددة”

بنعلي: “سيتم تدعيم جميع محطات تحلية المياه بوحدات لإنتاج…

2022-06-27 / 16:58

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق