بسبب تظاهرة القفطان.. مشادات كلامية بين سعيدة شرف و لطيفة رأفت و دنيا بطمة تلتزم الصمت

2022-06-27 / 14:47
21
نجلاء مزيان

ضجت من جديد مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات مثيرة من طرف كل من الفنانتين سعيدة شرف و لطيفة رأفت بسبب تظاهرة art de caftan التي أقيمت بمدينة أكادير.

و بدأت حرب التصريحات منذ نشر سعيدة شرف لتدوينة جاء فيها : “أنا عارفة أنه حتى فنان ما غادي يبان أنه كايشارك فالمهرجان فابور، وما غاديش نتفاجئ أنه إدارة المهرجان وبعد مناقشات ولتلميع الصورة تخرج وتنكر أنه الفنانين كايشاركوا فالدورات بالمجان”.

و أردفت قائلة :” ومع ذلك جيبو شي نسخة من شيك أو أي دليل أنكم خلصتو ليهم شي فنان وما تقولوش خلصناكم كاش حيت ضروري غادي تحتاجوا نسخ شيكات من أجل الإدلاء بها لإدارة الضرائب”.

وأضافت: “ولي كذبني مزال محادثات من 2019، وحتى لي زاد كذبني يسول إلهام رزوق، والناس لي تقدر تكذب على الميت ماشي على الحي، تحياتي واحترامي لكل المشاركين وشكرا للسيد عصام والسيدة صفاء على حسن معاملتكم”.

و في سياق متصل ردت الفنانة لطيفة رأفت عبر تصريح خصت به هبة بريس قائلة:” لطيفة كتكون حاضرة في أي حفل أو مهرجان كيوفي لي شروطي ماديا و معنويا حتى نكون حاضرة أنا و سطاف ديالي و كنتمنى أن الحضور يكون مميز”.

و الجدير بالذكر أن الفنانة المغربية دنيا بطمة، فضلت الالتزام بالصمت و عدم الرد و التعليق على الموضوع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرواد” تجمع منصور بدري و سارة فارس و هند بن اجبارة جبارة في” لاڴار “

الرواد” تجمع منصور بدري و سارة فارس و هند…

2022-06-27 / 17:22
Photo of مهرجان إفران للطفل يستهل فعالياته بإقامة دوري لكرة القدم المصغرة

مهرجان إفران للطفل يستهل فعالياته بإقامة دوري لكرة القدم…

2022-06-27 / 16:06
Photo of فرقة “فري غروف” للجيش الأمريكي تمتع جمهور سوس بموسيقى الجاز

فرقة “فري غروف” للجيش الأمريكي تمتع جمهور سوس بموسيقى…

2022-06-27 / 13:47
Photo of بسبب التشهير… رجوى تهدد باللجوء إلى القضاء

بسبب التشهير… رجوى تهدد باللجوء إلى القضاء

2022-06-27 / 12:42
Photo of تزامنا ومطالب بظهورها عودة قناة أمال ماهر على اليوتيوب يثير الجدل

تزامنا ومطالب بظهورها عودة قناة أمال ماهر على اليوتيوب…

2022-06-27 / 11:55
Photo of عقب وعكة صحية مفاجئة.. مارسيل خليفة يشيد بكفاءة الأطباء المغاربة

عقب وعكة صحية مفاجئة.. مارسيل خليفة يشيد بكفاءة الأطباء…

2022-06-27 / 09:23
Photo of سعد لمجرد يتفوق على الحملات المسعورة و يتصدر الترند المصري من حفل زفاف

سعد لمجرد يتفوق على الحملات المسعورة و يتصدر الترند…

2022-06-25 / 23:21
Photo of بسبب خبر اختفاء أمال ماهر…نقابة المهن الموسيقية تدخل على الخط

بسبب خبر اختفاء أمال ماهر…نقابة المهن الموسيقية تدخل على…

2022-06-25 / 17:48
Photo of بيلي إيليش :” أفضل الموت على عدم إنجاب الأطفال “

بيلي إيليش :” أفضل الموت على عدم إنجاب الأطفال…

2022-06-24 / 17:21
Photo of عن ارتفاع الأسعار.. رجوى الساهلي :” الدرويش ولا يطلب زدتو فكلشي إلا فالصالير”

عن ارتفاع الأسعار.. رجوى الساهلي :” الدرويش ولا يطلب…

2022-06-24 / 16:19

‫21 تعليقات

  1. الفنانون في العالم كله حتى الابتسامة يتخلصوا عليها ، و حتى كاميرا خفية مثلوا فيها و ضحكوا على المغاربة ، اكرهكم ، ماذا قدمتم للمجتمع ، العري لا اقل و لا اكثر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق