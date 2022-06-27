والد ابراهيم سعدون: راسلت بوتين ورئيس دونيتسك.. وصحة ابني تدهورت

2022-06-27 / 13:29
2
هبة بريس - الرباط

كشف الطاهر سعدون، والد الطالب المغربي ابراهيم سعدون المحكوم بالإعدام من طرف محكمة دونيتسك الموالية لروسيا، أنه راسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية دونيستك للعفو عن ابنه.

وقال والد ابراهيم في الندوة الصحفية المنعقدة صباح يومه الاثنين، بالرباط “راسلت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلبت تدخله كأب من باب الانسانية”.

وأضاف ذات المتحدث “كما راسلت رئيس جمهورية دونيتسك لأنه قال في تصريحات أنه ينتظر تدخلات لفائدة ابراهيم ولو من جهات غير رسمية.”.

ولفت والد ابراهيم، أن الحالة الصحية لابنه تدهورت وتظهر عليه علامات قلة النوم بسبب التفكير في مصيره، مجددا شكره للجيش الروسي بسبب الحفاظ على حياته بعد أسره وجددا ثقته في القضاء وفي إيجاد حل لابنه”

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنعلي: “سيتم تدعيم جميع محطات تحلية المياه بوحدات لإنتاج الطاقة المتجددة”

بنعلي: “سيتم تدعيم جميع محطات تحلية المياه بوحدات لإنتاج…

2022-06-27 / 16:58
Photo of سانشيز: المغرب شريك استراتيجي في التصدي للهجرة ومحاربة الإرهاب

سانشيز: المغرب شريك استراتيجي في التصدي للهجرة ومحاربة الإرهاب

2022-06-27 / 16:22
Photo of دونيتسك توافق على طلب مغربي للتواصل مع ابراهيم سعدون

دونيتسك توافق على طلب مغربي للتواصل مع ابراهيم سعدون

2022-06-27 / 16:04
Photo of هذا ماسيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هذا ماسيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

2022-06-27 / 15:02
Photo of والد إبراهيم سعدون: المغرب الذي هدم جبلا لإنقاذ طفل قادر على إيجاد حل لابني

والد إبراهيم سعدون: المغرب الذي هدم جبلا لإنقاذ طفل…

2022-06-27 / 12:34
Photo of والد ابراهيم سعدون: “إبني لا يخشى الموت”

والد ابراهيم سعدون: “إبني لا يخشى الموت”

2022-06-27 / 12:24
Photo of والد ابراهيم سعدون: ابني وقَّعَ عقدا مع القوات الأوكرانية دون علمي

والد ابراهيم سعدون: ابني وقَّعَ عقدا مع القوات الأوكرانية…

2022-06-27 / 12:06
Photo of الشبيبة التجمعية تشيد بدور الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطن

الشبيبة التجمعية تشيد بدور الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطن

2022-06-27 / 10:09
Photo of سفراء أفارقة يشيدون بسياسة المملكة في مجال الهجرة

سفراء أفارقة يشيدون بسياسة المملكة في مجال الهجرة

2022-06-27 / 09:39
Photo of وجدة .. البام بجهة الشرق ينظم لقاءا تواصليا مع نساء الحزب بحضور القيادات الوطنية

وجدة .. البام بجهة الشرق ينظم لقاءا تواصليا مع…

2022-06-26 / 23:18

‫2 تعليقات

  1. و نعم التربية!!
    الناس تربي أولادها على حب الوطن و ليس للقتال في صفوف جيوش لا تخدم ملة ولا دين

  2. ليكن إن شاء الله صبر الأب صبر اسماء بنت ابي بكر على ابنها وقولتها الشهيرة (اما آن لهاذا الفارس أن يترجل)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق