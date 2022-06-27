والد إبراهيم سعدون: المغرب الذي هدم جبلا لإنقاذ طفل قادر على إيجاد حل لابني

هبة بريس - لبنى أبروك

ناشد الطاهر سعدون، والد الطالب المغربي ابراهيم سعدون المحكوم بالإعدام من طرف محكمة دونيتسك الموالية لروسيا، الحكومة المغربية التدخل لإنقاذ حياة ابنه.

وعبر والد ابراهيم في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة صباح يومه الإثنين بالرباط، عن شكره للحكومة على دفعها بالسيدة بوعياش لمراسلة موسكو بشأن ابنه، داعيا إلى تكثيف تحركاتها بشكل رسمي أو سري لإنقاذ ابنه.

وأضاف ذات المتحدث قائلا “المغرب الذي هدم جبلا بأكمله لإنقاذ طفل قادر على ايجاد حل لابني”، مسترسلا بالقول “لي أمل ويقين أنه في آخر المطاف سيحل ملف ابني”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0