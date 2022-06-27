والد ابراهيم سعدون: “إبني لا يخشى الموت”

هبة بريس - لبنى أبروك

كشف الطاهر سعدون والد الطالب المغربي ابراهيم سعدون المحكوم بالاعدام من طرف محكمة دونيتسك الموالية روسيا، أن ابنه يتمتع بشخصية قوية منذ صغره.

وقال والد ابراهيم في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة صباح يومه الاثنين بالرباط “كنت أتعامل مع ابني منذ صغره بالإقناع والنقاش ولم أضربه يوما، لذلك يتمتع بشخصية قوية”.

وأضاف والد ابراهيم قائلا “ابني لا يخشى الموت، يؤمن بالقدر والواقع.. يفكر بأنه في واقع رسمه بنفسه، لذلك قال في تصريحه “فعلت ما أريد” والآن هو يتحمل مسؤوليته”.

وتابع ذات المتحدث، أن صحة نجله تدهورت وتظهر عليه علامات قلة النوم بسبب الظروف التي يمر بها وبسبب مصيره المجهول حتى اليوم، داعيا الحكومة و الجمعيات الحقوقية إلى التدخل لإنقاذ حياته.

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