بسبب التشهير… رجوى تهدد باللجوء إلى القضاء

2022-06-27 / 12:42
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نجلاء مزيان

كشفت الفنانة المغربية رجوى الساهلي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام عن تعرضها لوابل من السب والشتم بسبب تشهير أحد المصممين بها.

و في هذا الصدد، نشرت الفنانة المغربية عبر ذات المنصة تدوينة مطولة جاءت كالتالي:”اش واقع الريح الي جا يديكم قسما بلله انا ونهضر، حداي الصداع ولله مافيا الي يمشي ويجي للمحاكم عاد رتاحيت”.

و أضافت:” ولا خويا ملي جبدتيني باسمي انا نجاوبك قانونيا انا ما مصاحبة مع شي ناس في مراكش انا مكنعرف حد ماعندي علاقة بحد الي عنده دليل عليا يجبده وباش اتبلى عليا لا ثم لا “.

و واصلت قائلة:” انا مكنعرفکش فقط كنعرفك من خلال صديقتي الي اتوفت لله يرحمها غدا نهضرو قانونیا وغانشوفو هدا التفلية ديال تشهير فين كتوصل وشكرا”.

و اختتمت عبر مقطع فيديو أن الشخص الذي شهّر بها قام بنشر رقم هاتفها الأمر الذي جعلها تتلقى كمية كبيرة من الاتصالات المجهولة و كذا الرسائل، مشيرة أنها سوف تقدم شكاية لوكيل جلالة الملك في هذا الصدد و أن القانون المغربي حاسم في هذا الشأن.

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