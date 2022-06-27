والد ابراهيم سعدون: ابني وقَّعَ عقدا مع القوات الأوكرانية دون علمي

هبة بريس - لبنى أبروك

كشف والد الطالب المغربي ابراهيم سعدون المحكوم بالاعدام من قبل محكمة دونيتسك الموالية لروسيا بشرق أوكرانيا، أن ابنه وقَّع عقدا مع القوات الأوكرانية دون علمه.

وذكر والد ابراهيم سعدون في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة صباح يومه الاثنين بالرباط، أن ابنه كان يحب ارتداء واقتناء اللباس العسكري من صغره.

وأضاف والد ابراهيم أن بدأ يكشف تغييرات في سلوكات ابنه خلال الفترة الأخيرة، مسترسلا أن ابنته المتواجدة بدولة أوكرانيا أخبرت والديها أن ابراهيم أصبحت له ميولات عسكرية، ما دفعه للاتصال به واستفساره قبل أن ينكر.

وتابع ذات المتحدث قائلا ” ابني أمضى عقدا مع القوات المسلحة الأوكرانية الرسمية دون علمي، وحمل بأسلحة مرقمة من طرف الحكومة الأوكرانية بدولة تحتفظ بحقها في اداراج مواطني عدد من مواطني الدول في الدخول لجيشها والمغرب ليس من هذه الدول، مشيرا إلى أن ابنه تم أسره من طرف القوات الروسية في أرض المعركة بلباس وسلاح الجيش الأوكراني قبل محاكمته بمحكمة دونيتسك.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0