تزامنا ومطالب بظهورها عودة قناة أمال ماهر على اليوتيوب يثير الجدل

نجلاء مزيان

تزامنا و مطالب رواد منصات التواصل الاجتماعي بظهور فيديو مصور من الفنانة المصرية أمال ماهر لطمأنة جمهورها، تفاجأ متابعيها بعودة قناتها على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب“.

وكانت الفنانة المصرية آمال ماهر، قد أغلقت قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” عقب إعلان اعتزالها الفن أي قرابة السنة.

و الجدير بالذكر، أن النقابة المصرية للمهن الموسيقية أصدرت بيان توضيحي على إثر الضجة التي أثارها رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب خبر اختفاء الفنانة المصرية أمال ماهر.

و كشفت عبر ذات البيان أنها تواصلت مع أسرة الفنانة أمال ماهر، التي تعيش حياة هادئة بين أسرتها، مؤكدة أن الأخبار التي تم تداولها لا أساس لها من الصحة، قائلة: “النقابة لن تجد أي عضو في أزمة ولن تقف بجانبها، بل هي سند لكل الفنانين الأعضاء”.

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