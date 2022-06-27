السعودية تبحث تسهيل دخول مواطنيها إلى دول شنغن دون تأشيرة

2022-06-27 / 10:57
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هبة بريس - وكالات

بحثت وزارة الخارجية السعودية، مع مسؤولين أوروبيين، أمس الأحد، ملف تسهيل دخول المواطنين السعوديين إلى دول شنغن دون تأشيرة، والعمل على استيفاء الجوانب الفنية المتعلقة بذلك.

جاء ذلك خلال استقبال نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، رئيس سياسة التأشيرات بالمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية ديمتري جيوتاكوس، وفريقه المعني بالحوار الفني، حيث استعرض الجانبان العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها.

وفي السياق ذاته، عقد الفريق اجتماعاً في الرياض، برئاسة وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، وديمتري جيوتاكوس، ناقش الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المواطنين السعوديين إلى دول شنغن دون الحصول على تأشيرة مسبقة.

وأكد الجانبان على الرغبة في تعميق التعاون والتشاور بما يخدم المصالح المشتركة بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي.

وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية، باتريك سيمونيه، قد كشف، مؤخرا، عن نظام جديد لمنح التأشيرات للمواطنين السعوديين سيعلن عنه في القريب العاجل، ليسهل الحصول على التأشيرات المتعددة.

وأكد سيمونيه أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالتوازي مع نظام لإعفاء جميع مواطني دول الخليج من التأشيرات، معبراً عن تفاؤله بأن يتمكن السعوديون من زيارة أوروبا قريباً بدون تأشيرة.

وتأتي التصريحات الأوروبية بعد أسابيع قليلة من إعلان المملكة المتحدة عن تسهيل إجراءات حصول السعوديين على التأشيرة والحصول عليها إلكترونياً قبل السفر بـ24 ساعة من موعد السفر.

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