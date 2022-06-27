بالرغم من تصنيفها غير صالحة للسباحة.. شواطئ البيضاء تواصل استقطاب الزوار

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تقرير مثير للجدل ذاك الذي كشفت تفاصيله و معطياته ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي قبل أيام و التي أكدت من خلاله أن أغلب شواطئ جهة الدار البيضاء سطات غير صالحة للسباحة.

التقرير أشار لوجود 23 شاطئا في المملكة المغربية غير صالحة للسباحة، ستة منها تتواجد في أكبر جهة في المغرب من حيث الكثافة السكانية.

و من بين الشواطئ الستة التي صنفت غير صالحة للاستحمام بجهة الدار البيضاء سطات ، واحد بإقليم بنسليمان و هو شاطئ الصنوبر المعروف بتسمية دافيد.

أما في عمالة الدار البيضاء، فإن شواطئ زناتة الكبرى، النحلة عين السبع، الشهدية، واد مرزك، للاعائشة البحرية غير صالحة للسباحة وفق ذات التقرير.

و بالرغم من هذا التصنيف، تواصل شواطئ الدار البيضاء استقبال الزوار و المصطافين خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة و غياب مرافق بديلة قادرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من مصطافي المدينة خاصة خلال عطل نهاية الأسبوع.

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