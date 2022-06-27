“فاتورة يوليوز” تغضب آباء وأولياء التلاميذ ومطالب بتدخل الوزارة

هبة بريس - الرباط

لا حديث بين آباء وأولياء تلاميذ المدارس الخصوصية، سوى حول مطالبة بعض المؤسسات التعليمية بأدائهم لفاتورة شهر يوليوز رغم انتهاء الموسم الدراسي الحالي.

وحسب شهادات عدد من آباء وأولياء التلاميذ ل”هبة بريس”، فقد تعمدت عدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية، تمديد الموسم الدراسي حتى شهر يوليوز ومطالبتهم بدفع أجر هذا الشهر مقابل حصولهم على “النتائج”.

وأكد ذات المتحدثون، أن أبنائهم أنهوا المقرر الدراسي وأجروا جميع الامتحانات خلال الأسابيع الماضية، لافتين أن أبنائهم أصبحوا يتوجهون للمؤسسات التعليمية للقيام فقط بأنشطة ترفيهية أو تمضية ساعات الدراسة في الدردشة والحديث بينهم.

وطالب آباء وأولياء التلاميذ، الوزارة المعنية بالتدخل المستعجل وحمايتهم من جشع بعض المؤسسات الخصوصية، خاصة لتزامن هذا الشهر مع عيد الأضحى والعطلة الصيفية.

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