الصورة تعبيرية

“فاتورة يوليوز” تغضب آباء وأولياء التلاميذ ومطالب بتدخل الوزارة

2022-06-27 / 10:38
21
هبة بريس - الرباط

لا حديث بين آباء وأولياء تلاميذ المدارس الخصوصية، سوى حول مطالبة بعض المؤسسات التعليمية بأدائهم لفاتورة شهر يوليوز رغم انتهاء الموسم الدراسي الحالي.

وحسب شهادات عدد من آباء وأولياء التلاميذ ل”هبة بريس”، فقد تعمدت عدد من المؤسسات التعليمية الخصوصية، تمديد الموسم الدراسي حتى شهر يوليوز ومطالبتهم بدفع أجر هذا الشهر مقابل حصولهم على “النتائج”.

وأكد ذات المتحدثون، أن أبنائهم أنهوا المقرر الدراسي وأجروا جميع الامتحانات خلال الأسابيع الماضية، لافتين أن أبنائهم أصبحوا يتوجهون للمؤسسات التعليمية للقيام فقط بأنشطة ترفيهية أو تمضية ساعات الدراسة في الدردشة والحديث بينهم.

وطالب آباء وأولياء التلاميذ، الوزارة المعنية بالتدخل المستعجل وحمايتهم من جشع بعض المؤسسات الخصوصية، خاصة لتزامن هذا الشهر مع عيد الأضحى والعطلة الصيفية.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of امتحانات الباكالوريا.. ضبط 573 مشتبها في تورطهم في ارتكاب أعمال الغش وفي قضايا أخرى

امتحانات الباكالوريا.. ضبط 573 مشتبها في تورطهم في ارتكاب…

2022-06-26 / 18:39
Photo of بنموسى من سطات ينشد الجودة ويتفقد مؤسسات التعليم

بنموسى من سطات ينشد الجودة ويتفقد مؤسسات التعليم

2022-06-24 / 21:02
Photo of المتتبعون للشأن التربوي: “امتحانات الباكالوريا بإقليم الجديدة مرت في ظروف جيدة ومتوازنة”

المتتبعون للشأن التربوي: “امتحانات الباكالوريا بإقليم الجديدة مرت في…

2022-06-24 / 13:43
Photo of جمعية آباء وأولياء تلاميذ التعليم الخاص تراسل مجاهد بسبب “هجمة التبخيس” الإعلامية

جمعية آباء وأولياء تلاميذ التعليم الخاص تراسل مجاهد بسبب…

2022-06-24 / 09:48
Photo of تصحيح امتحان البكالوريا… اعتبار الأجوبة المتداولة على الأنترنت حالات غش

تصحيح امتحان البكالوريا… اعتبار الأجوبة المتداولة على الأنترنت حالات…

2022-06-23 / 19:24
Photo of الحكومة تؤكد: أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادات

الحكومة تؤكد: أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادات

2022-06-23 / 15:28
Photo of بنموسى يستعرض الخطوط العريضة لاستراتيجية تطوير الرياضة والرياضة المدرسية

بنموسى يستعرض الخطوط العريضة لاستراتيجية تطوير الرياضة والرياضة المدرسية

2022-06-22 / 21:00
Photo of فرض مناصب أساتذة مساعدين على المقاس يثير جدلا واسعا بجامعة ابن زهر بأكادير

فرض مناصب أساتذة مساعدين على المقاس يثير جدلا واسعا…

2022-06-22 / 14:50
Photo of ” ميراوي” ..ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا سيتم حله نهائيا

” ميراوي” ..ملف الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا سيتم…

2022-06-21 / 18:42
Photo of تسريبات امتحان البكالوريا تدفع الوزارة لإحداث خلية لمراقبة مواقع التواصل

تسريبات امتحان البكالوريا تدفع الوزارة لإحداث خلية لمراقبة مواقع…

2022-06-20 / 15:22

‫21 تعليقات

  1. يجب على الوزارة التدخل لوقف هذه المهزلة الدراسة توقفت كما أن التأمين لايشمل شهر7 هده قمة الجشع واكل أموال الناس بالباطل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق