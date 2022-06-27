وكالة مغرب المقاولات: استفادة أزيد من 2500 مشروع من الدعم

2022-06-27 / 10:21
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هبة بريس

أفادت الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (وكالة مغرب المقاولات) بأن عدد المشاريع الاستثمارية التي دعمتها الوكالة، خلال سنة 2021، بلغ ما مجموعه 2531 مشروعا، وذلك وفق بلاغ عقب انعقاد مجلسها الإداري، تحت رئاسة وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.

وحسب البلاغ، فقد سجل المجلس الإداري للوكالة، الذي خصص لدراسة حصيلة أنشطة (مغرب المقاولات) برسم سنة 2021 وخطة عملها لسنة 2022، تضاعف عدد مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة التي استفادت من دعم الوكالة في ما يتعلق بالخبرة التقنية والدعم المالي للاستثمار، إذ بلغ 2531 مشروعا خلال 2021، في مقابل 819 مشروعا في سنة 2020.

بدوره، ارتفع عدد مناصب الشغل الملتزم بها في إطار المشاريع المنتقاة، خلال 2021، بنسبة 15 في المائة، إذ انتقل من 29 ألف و249 منصب شغل مباشر وغير مباشر في سنة 2021، مقابل 25 ألف و357 خلال سنة 2020.

وتعد هذه الإنجازات، يضيف المصدر ذاته، ثمرة الجيل الجديد من البرامج التي أطلقتها الوكالة والدينامية التي أحدثها بنك المشاريع الذي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة من أجل تطوير السيادة الصناعية.

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