مطار محمد الخامس يحطم أرقاما قياسية في استقبال أفراد الجالية و السياح

2022-06-27 / 11:06
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

“ما لقيتش ولو بلاصة خاوية في الباركينغ ديال المطار”، بهاته العبارة عقب أحد المواطنين الذين تواجدوا يوم أمس الأحد بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء لحظة حلوله بهذا المعبر الحدودي لاستقبال بعض من أفراد أسرته الوافدين على المغرب.

مطار محمد الخامس نهاية الأسبوع الذي ودعناه، حطم كل الأرقام بعد أكثر من سنتين من المعاناة بسبب الجائحة و تداعياتها، حيث استقبل في الساعات الماضية عددا كبيرا من الرحلات الجوية من وجهات دولية مختلفة.

و حطت بمطار محمد الخامس بالبيضاء يومي السبت و الأحد حوالي 200 رحلة جوية كان على متنها الآلاف من أفراد الجالية المغربية و كذا السياح الأجانب و ذلك مع اقتراب عطلة عيد الأضحى و حلول فصل الصيف باعتبار المغرب وجهة سياحية مفضلة لعدد كبير من السياح.

و حسب عدد من المسافرين، فقد مرت الإجراءات الإدارية داخل المطار في أجواء تنظيمية جيدة، حيث حرصت إدارة المطار بتنسيق مع مختلف الفاعلين من درك و أمن و جمارك و المكتب الوطني للمطارات و الخطوط الملكية المغربية و غيرهم على استنفار مختلف عناصرهم البشرية و معداتهم اللوجيستيكية لتمر عملية استقبال الوافدين في أحسن الظروف.

و نوه المسافرون الذين قدموا للمغرب عبر مطار محمد الخامس بجودة و حسن الاستقبال و بالمقاربة التي تم اعتمادها لتخفيف الضغط و تجنيب المسافرين عناء الانتظار في طوابير طويلة، حيث لوحظ اختلاف و تحسن كبير في استقبال الوافدين هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قنصلية المغرب بميلانُـو تنظم يوم مفتوح لفائدة أفراد الجالية

قنصلية المغرب بميلانُـو تنظم يوم مفتوح لفائدة أفراد الجالية

2022-06-27 / 12:51
Photo of مدريد: مسرحية “مشا ما جا” تجمع مغاربة إسبانيا في عرضين ساخرين

مدريد: مسرحية “مشا ما جا” تجمع مغاربة إسبانيا في…

2022-06-25 / 17:17
Photo of تفعيل خطابات الملك والعمل القنصلي محور إجتماع القناصلة في إقامة السفيرة “بنيعيش”

تفعيل خطابات الملك والعمل القنصلي محور إجتماع القناصلة في…

2022-06-25 / 11:02
Photo of نواب عرب يحافظون على مناصبهم في البرلمان الفرنسي

نواب عرب يحافظون على مناصبهم في البرلمان الفرنسي

2022-06-24 / 18:20
Photo of إسرائيل تعلن عن “برنامج تجريبي” للعمال المغاربة

إسرائيل تعلن عن “برنامج تجريبي” للعمال المغاربة

2022-06-23 / 19:45
Photo of بوريطة: “الأرقام الأولية تؤكد عودة الجالية المغربية بأعداد متزايدة”

بوريطة: “الأرقام الأولية تؤكد عودة الجالية المغربية بأعداد متزايدة”

2022-06-23 / 14:56
Photo of بوريطة: “الملك يتابع بشكل مباشر عملية مرحبا لعودة الجالية المقيمة بالخارج”

بوريطة: “الملك يتابع بشكل مباشر عملية مرحبا لعودة الجالية…

2022-06-23 / 14:47
Photo of أزيد من 767 ألف مغربي يقيمون بصفة قانونية في إسبانيا

أزيد من 767 ألف مغربي يقيمون بصفة قانونية في…

2022-06-22 / 21:52
Photo of تنظيم قنصلية متنقلة بمدينة ألبوفايرا البرتغالية

تنظيم قنصلية متنقلة بمدينة ألبوفايرا البرتغالية

2022-06-22 / 15:07
Photo of مع اقتراب عطلة الصيف.. غلاء تذاكر الطيران يرهق كاهل الجالية المغربية

مع اقتراب عطلة الصيف.. غلاء تذاكر الطيران يرهق كاهل…

2022-06-22 / 12:17

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق