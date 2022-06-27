مطار محمد الخامس يحطم أرقاما قياسية في استقبال أفراد الجالية و السياح

هبة بريس ـ الدار البيضاء

“ما لقيتش ولو بلاصة خاوية في الباركينغ ديال المطار”، بهاته العبارة عقب أحد المواطنين الذين تواجدوا يوم أمس الأحد بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء لحظة حلوله بهذا المعبر الحدودي لاستقبال بعض من أفراد أسرته الوافدين على المغرب.

مطار محمد الخامس نهاية الأسبوع الذي ودعناه، حطم كل الأرقام بعد أكثر من سنتين من المعاناة بسبب الجائحة و تداعياتها، حيث استقبل في الساعات الماضية عددا كبيرا من الرحلات الجوية من وجهات دولية مختلفة.

و حطت بمطار محمد الخامس بالبيضاء يومي السبت و الأحد حوالي 200 رحلة جوية كان على متنها الآلاف من أفراد الجالية المغربية و كذا السياح الأجانب و ذلك مع اقتراب عطلة عيد الأضحى و حلول فصل الصيف باعتبار المغرب وجهة سياحية مفضلة لعدد كبير من السياح.

و حسب عدد من المسافرين، فقد مرت الإجراءات الإدارية داخل المطار في أجواء تنظيمية جيدة، حيث حرصت إدارة المطار بتنسيق مع مختلف الفاعلين من درك و أمن و جمارك و المكتب الوطني للمطارات و الخطوط الملكية المغربية و غيرهم على استنفار مختلف عناصرهم البشرية و معداتهم اللوجيستيكية لتمر عملية استقبال الوافدين في أحسن الظروف.

و نوه المسافرون الذين قدموا للمغرب عبر مطار محمد الخامس بجودة و حسن الاستقبال و بالمقاربة التي تم اعتمادها لتخفيف الضغط و تجنيب المسافرين عناء الانتظار في طوابير طويلة، حيث لوحظ اختلاف و تحسن كبير في استقبال الوافدين هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية.

*الصورة من الأرشيف

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0