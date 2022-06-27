بسبب غلاء الأضاحي.. مواطنون يرفعون شعار “ممعيدينش”

2022-06-27 / 09:13
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هبة بريس - الرباط

أيام قليلة قبل عيد الأضحى، يشتكي عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار الأضاحي بمختلف الأسواق والمحلات بالمغرب.

وعرفت أسعار الأضاحي ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع السنوات الماضية، حيث أرجح عدد من الجهات سبب هذا الارتفاع إلى غلاء الأعلاف.

وتزامن غلاء الأضاحي مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، ما دفع بعدد من المواطنين الى رفع شعار “ممعيدينش’.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من المواطنين أنهم سيضطرون لعدم اقتناء الأضحية هذه السنة بسبب الغلاء، ولتزامن هذه المناسبة مع ارتفاع الأسعار وكذا مع العطلة الصيفية ونهاية الموسم الدراسي.

وذكر مواطنون في حديث مع هبة بريس، أن عددا منهم اختار قضاء هذه المناسبة مع أفراد أسرهم وعدم اقتناء الأضحية، فيما فضل آخرون الاكتفاء باقتناء كمية محدوده من اللحم يوم العيد، لافتين أن ارتفاع الأسعار منعهم هذه السنة من شراء الأضحية وكذا من إلغاء السفر في العطلة الصيفية.

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‫32 تعليقات

  1. المغاربة هذه السنة نصفهم سيكون مقاطع للعيد تحت شعار «خليه ابعبع» هذا هو الحل الجذري..

  6. لن أشتري أضحية العيد تضامنا واستنكارا للغلاء الفاحش الذي وصلت إليه أضاحي العيد.
    2022 بدون عيد

  7. لا يغير اله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
    لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
    يجب على اخواننا المغاربة اتحاد القرار بعدم اقتناء أضحية العيد لسبب غلاء الأسعار و كذلك تضامنا مع الطبقة الفقيرة.
    اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في هذه الدنيا إن فيها قوم جبارون لايرحمون صغيرا ولا كبيرا ولا يتيما ولا عجوزا. اللهم فرحهم وفرج عنهم واغنهم عن من سواك يارب.

  8. سير ربيه وكبرو حتى يوصل عام بكل مصاريف العلف واجي نشوف واش تقول غالي ولا رخيص.. ما دام الكل يريد العيش في ظلال المدن بين المقاهي والحدائق بينما القرى خاوية مهجورة فانتظر الأدهى والأمر..الأضحية ليست فرضا يا عباد الله.. أين شيوخ الحيض والنفاس وتعدد الزوجات؟ ليبينوا للناس

  9. مند ست سنوات لم اقتن اضحية العيد لعدة اسباب منها غلاء سعر الاكباش حتى لا يستغلني المضاربون و هكدا ” يخليوه عندهم يبعبع” . كما اعلم قراء هية بريس الكرام انني لا اتناول اللحوم الحمراء والدجاج والحليب والدلاح والتين الشوكي والزيوت المهدرجة و المشروبات الغازية يسب الاضرار التي تحدتها بالجسم

  10. ” ممعيدينش ” و ” خليه يبعبع ” فكرة زوينة و ردة فعل منطقية على غلاء الأضحية، لعلى و عسى الكسابة و الفلاحا و الشناقة يتعلمون الدرس.

  11. أولا الشهادتين ثم الصلاة صوم رمضاف والزكات حج البيت على من استطاع سبيلا…هاؤلاء هم أركان الإسلام….. أماالسنن والسنة مأكذة أو غير مأكذة…..لا تجوز إطلاقا أمام الصلاة والصيام….إن لم تصلي فلمذا تضحي….وإن كنت تأكل رمضان متعمدا فلمذا تضحي أيضا ….فإنك تساهم في ارتفاع الأثمنة فقط…من الأفظل أن تأدي فاتورة الماء والكهرباء وثمن الكراء….أفظل لك.

  12. أولا الشهادتين ثم الصلاة صوم رمضاف والزكات حج البيت على من استطاع سبيلا…هاؤلاء هم أركان الإسلام….. أماالسنن والسنة مأكذة أو غير مأكذة…..لا تجوز إطلاقا أمام الصلاة والصيام….إن لم تصلي فلمذا تضحي….وإن كنت تأكل رمضان متعمدا فلمذا تضحي أيضا ….فإنك تساهم في ارتفاع الأثمنة فقط…من الأفظل أن تأدي فاتورة الماء والكهرباء وثمن الكراء….أفظل لك.

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