بسبب غلاء الأضاحي.. مواطنون يرفعون شعار “ممعيدينش”

هبة بريس - الرباط

أيام قليلة قبل عيد الأضحى، يشتكي عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار الأضاحي بمختلف الأسواق والمحلات بالمغرب.

وعرفت أسعار الأضاحي ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع السنوات الماضية، حيث أرجح عدد من الجهات سبب هذا الارتفاع إلى غلاء الأعلاف.

وتزامن غلاء الأضاحي مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، ما دفع بعدد من المواطنين الى رفع شعار “ممعيدينش’.

وفي هذا الصدد، أكد عدد من المواطنين أنهم سيضطرون لعدم اقتناء الأضحية هذه السنة بسبب الغلاء، ولتزامن هذه المناسبة مع ارتفاع الأسعار وكذا مع العطلة الصيفية ونهاية الموسم الدراسي.

وذكر مواطنون في حديث مع هبة بريس، أن عددا منهم اختار قضاء هذه المناسبة مع أفراد أسرهم وعدم اقتناء الأضحية، فيما فضل آخرون الاكتفاء باقتناء كمية محدوده من اللحم يوم العيد، لافتين أن ارتفاع الأسعار منعهم هذه السنة من شراء الأضحية وكذا من إلغاء السفر في العطلة الصيفية.

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