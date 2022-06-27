بسبب غلاء الأضاحي.. مواطنون يرفعون شعار “ممعيدينش”
أيام قليلة قبل عيد الأضحى، يشتكي عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار الأضاحي بمختلف الأسواق والمحلات بالمغرب.
وعرفت أسعار الأضاحي ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع السنوات الماضية، حيث أرجح عدد من الجهات سبب هذا الارتفاع إلى غلاء الأعلاف.
وتزامن غلاء الأضاحي مع ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، ما دفع بعدد من المواطنين الى رفع شعار “ممعيدينش’.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من المواطنين أنهم سيضطرون لعدم اقتناء الأضحية هذه السنة بسبب الغلاء، ولتزامن هذه المناسبة مع ارتفاع الأسعار وكذا مع العطلة الصيفية ونهاية الموسم الدراسي.
وذكر مواطنون في حديث مع هبة بريس، أن عددا منهم اختار قضاء هذه المناسبة مع أفراد أسرهم وعدم اقتناء الأضحية، فيما فضل آخرون الاكتفاء باقتناء كمية محدوده من اللحم يوم العيد، لافتين أن ارتفاع الأسعار منعهم هذه السنة من شراء الأضحية وكذا من إلغاء السفر في العطلة الصيفية.
7 تعليقات
لايكلف الله الا وسعها ،ليمعندوش ايدير بلاش عادي ،لماذا كل هذا السعار ،راكم عارفين ان الله عمل استثناءات للعيد الاضحى لي مقدرش الله غالب ويريح راسو
الأضحية واجبة لمن إستطاع و إلا فلا ضرورة إلى إقتنائها أذا قل المال و كان الغلاء
موافق:
رغم انني اشتريت الأضحية منذ شهر تقريبا فإنني أوافق على حملة:”ممعيدينشي”وسأتصرف في الكبش الذي اقتنيته…الغلاء في كل شيء، والمسؤولون الذين بيدهم القرار(ليست الحكومة ولا المنتخبون ولا غيرهما)غير عابئين بمعاناة المواطن…ما ألاحظه في الواقع هو ان الفئة الحريصة على شراء الأضحية هي الفئة المتوسطة الدخل والضعيف…في الأسواق تجدهم يبحثون عن الكبش ويتزايدون عليه ومع ذلك يحتجون ويسبون ويلعنون…قمة التناقض…أما الفئة الغنية فكثير منها يتوجه لقضاء أيام العيد إما بالخارج أو بالمناطق السياحية الراقية ببلادنا تاركين الحبل على الغارب للفئات الاخرى…بل إن الفئة الغنية هي التي يبيع أفرادها الأكباش للٱخرين لانها تستثمر في القطاع الفلاحي وتربية الماشية…وهي تسخر كافة الوسائل لجعل الفئة المتوسطة والفقيرة تتشبثان بالعيد لأن مصلحتها تقتضي ذلك…فالاغنياء لا يهمهم لا فرض ولا سنة،بل بيع ماشيتهم بثمن جد مناسب…
ما معيدينش عبارة للاستهلاك فقط اما المغاربة يمكن ان يقاطعوا اي شيء الا اضحية العيد والدليل عايشناه في عهد المغفور له الحسن الثاني حين اصدر امرا بعدم التضحية وجنيعنا شاهدنا كيف خرج المغاربة من كل الطبقات الى البوادي وقاموا بذبح الاضحيات خفية بعد شرائها من صاحبها واحضارها الى بيوتهم بسرية تامة وكأن الامر يتعلق بمخذرات
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهيد الاضحى يبقى فقد سنة مؤكدة من قام به سقط عن البعض الآخر..
المقاطعة هي الحل حتى يعرف استقرار في ثمنه الذي كان من قبل ..
اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين في هذه الدنيا إن فيها قوم جبارون لايرحمون صغيرا ولا كبيرا ولا يتيما ولا عجوزا. اللهم فرحهم وفرج عنهم واغنهم عن من سواك يارب..