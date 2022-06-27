طقس الاثنين.. أجواء حارة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن يبقى الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد.

ويرتقب تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وكذا شمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تمركز بعض السحب الركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبجنوب المملكة، حيث ستكون مصحوبة بتناثر حبات من الغبار بصفة محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و26 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية وبالجنوب الشرقي للبلاد، فيما ستكون ما بين 14 و20 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا طفيفا أو ستبقى دون تغيير مهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0