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بينها المغرب ..البحرين تستضيف الاثنين اجتماعا للدول الموقعة على “اتفاقيات أبراهام”

2022-06-26 / 22:19
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هبة بريس - متابعة

أعلن مسؤولون إسرائيليون أن دبلوماسيين من الولايات المتحدة وإسرائيل وأربع دول عربية سيجتمعون في البحرين الاثنين بعد ثلاثة أشهر من تعهدهم تعزيز التعاون في اجتماع تاريخي في إسرائيل.

وتجمع المحادثات في المنامة مسؤولين من وزارات خارجية الإمارات والبحرين والمغرب ومصر ، وذلك بعد لقاء صحراء النقب التاريخي في اسرائيل والذي حضره ايضا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقالت واشنطن إنها تريد أن يكون الاجتماع سنويًا وأن يضم السلطة الفلسطينية والأردن كما تهدف الاجتماعات إلى تعميق التعاون في مجالات تشمل المياه والسياحة والصحة والطاقة والأمن الغذائي والأمن الإقليمي.

وقالت الخارجية الاسرائيلية في بيان إن “اجتماع الإثنين سيكون أيضا حدثا بارزا قبل زيارة الرئيس الأميركي المتوقعة للشرق الأوسط”.

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