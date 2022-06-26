هزة أرضية تخرج ساكنة وهران الجزائرية من منازلهم

2022-06-26 / 21:18
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بمقياس ريختر، اليوم الاحد، ولاية وهران الجزائرية (شمال غرب).

وخرج عشرات السكان بولاية وهران من مساكنهم فزعا بعد استشعارهم للهزة الارضية ، حيث من المنتظر ان يكشف مركز الأبحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر عن مركز الهزة .

وتستضيف وهران الجزائرية النسخة 19 من العاب البحر الابيض المتوسط التي افتتحت منافساتها امس السبت .

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