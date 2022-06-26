هزة أرضية تخرج ساكنة وهران الجزائرية من منازلهم
ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة بمقياس ريختر، اليوم الاحد، ولاية وهران الجزائرية (شمال غرب).
وخرج عشرات السكان بولاية وهران من مساكنهم فزعا بعد استشعارهم للهزة الارضية ، حيث من المنتظر ان يكشف مركز الأبحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر عن مركز الهزة .
وتستضيف وهران الجزائرية النسخة 19 من العاب البحر الابيض المتوسط التي افتتحت منافساتها امس السبت .
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3 تعليقات
الله يحفظهوم
يا لطيف
مدام مكانوش خسائر بشرية يعني الهزة خفيفة