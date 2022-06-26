احتجاج طلبة عائدين من اوكرانيا

طلبة الطب والصيدلة يهددون بالاضراب ويرفضون ادماج الطلبة العائدين من أوكرانيا

2022-06-26 / 21:05
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هبة بريس - الرباط

عبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة ، عن رفضها بشكل مطلق خطوة إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا .

وأعلن طلبة الطب والصيدلة، في بلاغ لهم ان خطوة ادماج الطلبة العائدين من اوكرانيا “مستحيلة التحقق نظرا للتهديد المباشر الذي تشكله بالنسبة لتكوين طلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة في الكليات العمومية في ظل إشكالات ترتبط بضعف التأطير ومحدوديته وعدم توفر أرضية تداريب استشفائية تتناسب مع الأعداد المتوقعة للطلبة”.

وعبر الطلبة عن تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة على المستوى الوطني بكل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية بالمغرب، وذلك يوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري.

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‫4 تعليقات

  1. من حقهوم ماشي واحد جايب باك بعشرة والاخر بنقطة عالية ودوز الكنكور باش داز ويدخل معاهزم واحد عادي

  3. قال فيلسوف ياباني ان العرب تعرضوا للعنصرية مرارا لاكني لا افهم عنصريتهم ضد بعضهم البعض
    صار من المفروض بناء جامعة تنضم الطب و الهندسة بكل إقليم .حيت لا يمكن أن تكون كلية الطب محصورة بمدن معينة و لصالح فئات معينة
    هل نحن مغاربة من نفس الدرجة،هل لدينا نفس الحقوق
    قانونيا و دستوريا ليس للطلبة أي سلطة أو أي حق ان يفرضوا افكارهم،بل اهوائهم علي الوزارة او الحكومة.
    انها قمة الوقاحة و الجهل و البغضاء.
    من مصلحة الحكومة ان تعطيهم درسا في التربية،و تعلمهم حدودهم كطلبة،و نزرع فيهم حبهم لاخوتهم المغاربة،و احترامهم بعضهم البعض، على الحكومة ان تستعين ببقية الشعب المغربي و تحرضهم على للطلبة الانانين . لكي تشعر المغاربة انهم سواء و توطر مسار،و حدود حقوقهم ،بتقنيات اعلامية،و دستوريا و قانونية،و ان لزم الأمر زجرهم و تنبيههم لعقابهم.
    كل مجموعة تتحرك حسب حقوقها الدستورية و القانونية و ان خرجت عن الاطار لتفرض اهوائها يجب تربيتها و اصلاح اعوجاجها بالقانوووووون.

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