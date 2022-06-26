طلبة الطب والصيدلة يهددون بالاضراب ويرفضون ادماج الطلبة العائدين من أوكرانيا

هبة بريس - الرباط

عبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة ، عن رفضها بشكل مطلق خطوة إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا .

وأعلن طلبة الطب والصيدلة، في بلاغ لهم ان خطوة ادماج الطلبة العائدين من اوكرانيا “مستحيلة التحقق نظرا للتهديد المباشر الذي تشكله بالنسبة لتكوين طلبة الطب، طب الأسنان والصيدلة في الكليات العمومية في ظل إشكالات ترتبط بضعف التأطير ومحدوديته وعدم توفر أرضية تداريب استشفائية تتناسب مع الأعداد المتوقعة للطلبة”.

وعبر الطلبة عن تنظيم وقفات احتجاجية متزامنة على المستوى الوطني بكل كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية بالمغرب، وذلك يوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1