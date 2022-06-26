المضيق ..احتجاجات على احتلال الملك العمومي البحري

2022-06-26 / 20:35
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هبة بريس - متابعة

احتشد العشرات ، زوال اليوم الأحد، بالميناء الترفيهي مارينا سمير بعمالة المضيق الفنيدق، احتجاجا على “احتلال الملك العمومي البحري ” .

ورفع المحتجون شعارات قوية، خلال المسيرة الاحتجاجية التي دعت لها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، ضمن تداعيات مشروح سياحي تم تشييده بمارينا سمير المضيق ، وسط تطويق أمني.

ودعا حقوقيون شاركوا في المسيرة الاحتجاجية الى التراجع عن منح التراخيص وحماية الملك العمومي البحري.

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