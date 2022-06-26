خط جوي يربط بين طنجة والجزيرة الخضراء عبر طائرات مروحية

هبة بريس - مكتب طنجة

قالت مصادر اعلامية اسبانية ، ان خطا جويا جديدا سيربط بين مدينة طنجة والجزيرة الخضراء الإسبانية، بواسطة طائرات مروحية.

وبحسب موقع راديو “كادينا سير” الإسباني ، فستعمل طائرات مروحية على الربط بين ضفتي المتوسط وبالضبط بين مدينة الجزيرة الخضراء بالجنوب الإسباني، ومطاري طنجة وتطوان شمال المملكة، في مدة زمنية قصيرة جدا لن تتعدى 20 دقيقة.

وأفاد المصدر ذاته ان الخط الجوي الذي يعد يابقة من نوعها ، ستتكلف به شركة “هيليتي” صاحبة المشروع والتي تتوفر على خبرة كبيرة في هذا المجال.

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