“أحداث مليلية”..نقابة تطالب بتفكيك المخيمات الغابوية بطرق سلمية

2022-06-26 / 19:47
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هبة بريس - الرباط

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، من الحكومة المغربية فتح تحقيق في مأساة مصرع 23 مهاجرا ينحدرون من دول افريقيا جنوب الصحراء اثناء محاولة التسلل لثغر مليلية المحتلة عبر تسلق السياج الحديدي .

النقابة طالبت عبر بلاغ لها ، بفتح تحقيق في ملابسات الحادث والقيام بكل ما يلزم من تدابير اتجاه الضحايا والمصابين من المهاجرين ومن أفراد القوات العمومية، داعية في البلاغ ذاته الى تفكيك المخيمات الغابوية بطرق سلمية، والعمل على إدماج المهاجرين وعدم السماح مستقبلا بخلق كيطوهات في الغابات المجاورة لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

واشارت النقابة في بلاغها الى ضرورة التصدي الحازم لعصابات ومافيا التهريب الاتجار بالبشر التي تجني أرباح من هذه الأنشطة غير المشروعة.

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‫3 تعليقات

  1. عن اي ادماج تتحدثي يانقابة هؤلاء يريدون اوربا ‘على الدولة المغربية ارجاعهم لوطنهم حفاظا على ارواحهم .انهم انتحاريون وهم خطر على انفسهم وعلي سمعة البلاد.

  2. على الدولة ارجاعهم الى بلدانهم حفاظا على ارواحهم لان هدفهم ليس المغرب وانما اوربا ويجب تفكيك مخيماتهم في الغابات

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