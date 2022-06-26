الطالبة ايمان ارشيد

انتحار قاتل طالبة أثناء محاصرته من قوات الأمن بالاردن

2022-06-26 / 19:31
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الأردنية، الأحد، أن قاتل الفتاة الجامعية إيمان إرشيد أطلق النار على نفسه عقب محاصرته من قبل قوات الأمن.

ونقلت وسائل إعلام أردنية، عن الناطق باسم مديرية الأمن العام، قوله، بأنه تم تحديد مكان قاتل الطالبة الجامعية إيمان إرشيد التي قتلت داخل جامعتها بست رصاصات من مسلح قبل أن يلوذ بالفرار.

وأكدت المديرية أن القاتل أقدم على إطلاق النار على نفسه بعد محاصرته من قبل رجال الأمن في منزله.

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