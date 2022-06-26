عاصمة البوغاز تحتضن معرض “SIIt immo2022” للعقار في دورته الأولى

هبة بريس - مكتب طنجة

تزامنا مع عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وعيد العرش المجيد في دكراه الثالثة والعشرون ، وتحت شعار”مدينة طنجة أفاق واعدة للإستثمار ” ستحتضن عاصمة البوغاز صيغ هده السنة ، الدورة الأولى لمعرض “SIIt immo2022” للعقار ،بمشاركة عدة دول من الخليج أهمها دولة قطر الشقيقة، ودلك في الفترة الممتدة بين 25و30 من شهر يوليوز المقبل.

وحسب اللجنة المنظمة لهدا الحدث الاقتصادي الكبير ، تعتبر هذه التظاهرة منصة خاصة بقطاع العقارات في المغرب ودول الخليج ، وفضاء للتبادل بين مهني العقار وممثلي مؤسسات الدولة في قطاع الإسكان والتعمير.

معرض العقار “SIIt immo2022” بطنجة، مخصص كذلك للمنعشين العقاريين، والمصنعين، وأهم المهندسين، والمصممين، والموثقين زيادة على الوكالات العقارية وممثلي القطاعات التمويلية والبنكية. ويقدم المعرض للمقاولين الجدد تشكيلة متنوعة من المشاريع التي تجمع بين أنماط مختلفة من المنتوجات السكنية بدأ بالجانب الاجتماعي وصولا إلى السكن الراقي.

و يشكل المعرض فرصة مهمة أمام المنعشين العقاريين المقبلين على صفقات جديدة من أجل الاستفادة من برامج حديثة عن طريق استشارات مجانية مقدمة من طرف خبراء ومتخصصين سيعملون على تقديم كل النصائح التي تخص مجال العقار للمشترين الجدد وكذلك للمنعشين العقاريين،

وسيعرف المعرض طيلة أيامه الخمسة بالقرب من فندق موفنبيك تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات تحت شعار “طنجة أفاق واعدة في الاستثمار “. وسيتمحور البرنامج العلمي للمعرض حول العقار ومشتقاته ، هذا البرنامج سيكون بتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني بالإضافة إلى ولاية جهة طنجة -تطوان -الحسيمة ، والمركز الجهوي للإستثمار ، ومجلس الجهة ،والمجلس البلدي، وعدة مؤسسات أخرى .

ويبقى الهدف الأساسي لمعرض “SIIt immo2022” للعقار

هو إتاحة الفرصة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وباقي الزوار والزبناء المقبلين على شراء مساكن للحياة ، للتعرف على المنتوج العقاري المحلي وخلق فضاء للتبادل بين مهني العقار وممثلي مؤسسات الدولة في قطاع الإسكان والتعمير والتنمية الحضرية وأيضا تزويد زوار المعرض بجميع المعلومات الضرورية لتحقيق مشروع عقاري بالمغرب.

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