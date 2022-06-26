العاب البحر الابيض المتوسط ..حضور قناصة مسلحين داخل ملعب وهران يسائل الهاجس الامني بالجزائر

2022-06-26 / 19:13
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هبة بريس - متابعة

لفت تواجد قناصة مسلحين ، داخل ملعب وهران، مساء أمس السبت، خلال مراسيم حفل افتتاح النسخة الـ19 لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تستضيفها مدينة الجزائر في الفترة ما بين 25 يونيو و5 يوليو 2022، بمشاركة 26 دولة (لفت) انتباه الراي العام الجزائري والدولي بخصوص “الهاجس الامني ” بالجارة الشرقية .

وتداول على نطاق واسع ، مقاطع فيديو توثق لاعتلاء قناصر عسكريين مسلحين ، ملعب وهران الذي شهد مراسيم افتتاح الدور ال19 لالعاب البحر الابيض المتوسط ، وسط شكوك حول قدرة الجزائر على احتضان مثل هذه التظاهرات الرياضية الكبرى .

وكان من المقرر إقامة دورة ألعاب المتوسط العام الماضي 2021، لكنها تأجلت إلى العام الحالي، بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا الذي عطل التقويم الأولمبي، وأسهم في تأجيل أولمبياد طوكيو أيضا.

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تعليق واحد

  1. وجود قناصة باسطح الملعب هذا ذليل على خطر وشيك الوقوع فاتمنى لوفدنا والوفود الاخرى المشاركة في هذا الحفل الرياضي الكبير السلامة من كل شر ومن كل اعتذاء لان الجزاىر لا تملك تجربة في هذا المجال وقد يكون من الصعب عليها ضمان الامن والحماية للزوار والمشاركين

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