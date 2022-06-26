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كورونا .. 2117 إصابة جديدة و3 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

2022-06-26 / 18:51
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هبة بريس - متابعة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 2117 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 1366 شخصا، فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و534 ألف و825 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و337 ألفا و725 شخصا، مقابل 24 مليونا و853 ألفا و149 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و204 آلاف و578 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و169 ألفا و060 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.1 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (723)، والدار البيضاء سطات (719)، وفاس مكناس (182)، وطنجة تطوان الحسيمة (179)، ومراكش اسفي (149)، وسوس ماسة (62)، وبني ملال خنيفرة (34)، ودرعة تافيلالت (30)، والشرق (14)، وكلميم وادنون (13)، والداخلة وادي الذهب (10)، والعيون الساقية الحمراء (2).

أما بالنسبة للوفيات، يضيف المصدر ذاته، فقد سجلت حالة واحدة بكل من الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 19 ألف و417 حالة، في حين تم تسجيل 15 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 115 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2.2 في المائة.

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