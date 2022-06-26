أوريد يفكك خلفيات توظيف التاريخ في العمل الروائي (+ فيديو )

2022-06-26 / 18:30
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قال المفكر والروائي المغربي ، حسن أوريد، أن الرواية ليست عملا تاريخيا، مشيرا الى أن الروائي يعمد الى توظيف التاريخ من أجل حل قضايا راهنة .

وأضاف أوريد في تصريح لموقع “هبة بريس ” على هامش لقاء احتضنه مركز أحمد بوكماخ بطنجة، أمس السبت ، حول موضوع “الرواية والتاريخ بحث في العلاقة بين المرجعي والتخييلي ” انه بالنسبة لتجربته الشخصية في الكتابة الروائية ، فان التاريخ حاضر لتسليط الضوء على قضايا آنية، قائلا :” في تجربتي الشخصية أتوسل للتاريخ لايجاد اجابة عن قضايا راهنة “.

واعتبر أوريد أن السؤال التقليدي الذي يطرح في دائرة العلوم السياسية ، حول “لماذا تعود الشعوب الى تاريخها ؟ “، يستمد اجابته من الرغبة في ايجاد اجوبة عن قضايا راهنة تقض مضجعها (الشعوب ) ، وهذا مايجعل الروائي – حسب أوريد – يوظف التاريخ في كتاباته .

وبحسب أوريد فالتاريخ بالرغم من هيمنته وحضوره الكثيف في الرواية إلا أن الهدف مشدود إلى تجليات آنية أهمها مساءلة الحالة الراهنة، مشيرا كذلك الى مركزية مفهوم “هوية المكان ” الذي قال عنه اوريد “ان عبقرية المكان تصوغ شخصية الشعوب ولايمكن ان نضرب صفحا عن الجغرافيا ”

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