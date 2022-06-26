عاجل ..مصرع عاملين في انهيار أتربة ورش حفر أنابيب بطنجة (صور )

هبة بريس – مكتب طنجة

لقي عاملين مصرعهما ، زوال اليوم الأحد 26 يونيو ، اثر انهيار اتربة داخل ورش حفر انابيب على مستوى طريق الرباط بمدينة طنجة .



وبحسب مصادر “هبة بريس ” فان انهيارا مفاجئا للاتربة داخل ورش مد انابيب بالنفوذ الترابي التابع للمقاطعة 24 مكرر ، ادى الى مصرع عاملين فيما اصيب عامل اخر تم نقله على وجه السرعة الى مستشفى محمد الخامس الجهوي في حالة وصفت بالخطيرة .

وقد استنفرت الواقعة السلطات الامنية التي هرعت الى المكان ، حيث باشرت اجراءاتها المسطرية لتحديد ظروف وملاسبات الحادث الماساوي .

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