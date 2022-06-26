عاجل ..مصرع عاملين في انهيار أتربة ورش حفر أنابيب بطنجة (صور )

2022-06-26 / 18:00
0

هبة بريس – مكتب طنجة

لقي عاملين مصرعهما ، زوال اليوم الأحد 26 يونيو ، اثر انهيار اتربة داخل ورش حفر انابيب على مستوى طريق الرباط بمدينة طنجة .


وبحسب مصادر “هبة بريس ” فان انهيارا مفاجئا للاتربة داخل ورش مد انابيب بالنفوذ الترابي التابع للمقاطعة 24 مكرر ، ادى الى مصرع عاملين فيما اصيب عامل اخر تم نقله على وجه السرعة الى مستشفى محمد الخامس الجهوي في حالة وصفت بالخطيرة .

وقد استنفرت الواقعة السلطات الامنية التي هرعت الى المكان ، حيث باشرت اجراءاتها المسطرية لتحديد ظروف وملاسبات الحادث الماساوي .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ارتفاع حصيلة الوفيات في صفوف مقتحمي السياج الحديدي إلى 23 حالة

ارتفاع حصيلة الوفيات في صفوف مقتحمي السياج الحديدي إلى…

2022-06-26 / 15:11
Photo of طنجة ..الرصاص يلعلع لتوقيف شخص أثار الرعب مستعينا بكلب شرس

طنجة ..الرصاص يلعلع لتوقيف شخص أثار الرعب مستعينا بكلب…

2022-06-26 / 12:22
Photo of اقتحام مدينة مليلية : ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المقتحمين

اقتحام مدينة مليلية : ارتفاع عدد الوفيات في صفوف…

2022-06-24 / 23:54
Photo of مكناس.. مصرع عشريني بعد سقوطه من فوق عمارة بحي المنصور

مكناس.. مصرع عشريني بعد سقوطه من فوق عمارة بحي…

2022-06-23 / 17:02
Photo of الرباط..اعتقال نصاب احتال على ضحاياه عبر الهاتف بعبارة شهيرة “ربحتو معانا

الرباط..اعتقال نصاب احتال على ضحاياه عبر الهاتف بعبارة شهيرة…

2022-06-22 / 22:59
Photo of تارودانت.. الأمطار الطوفانية تجرف سيارة وتسفر عن مصرع سائقها

تارودانت.. الأمطار الطوفانية تجرف سيارة وتسفر عن مصرع سائقها

2022-06-22 / 12:40
Photo of 15 قتيلا و2296 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن ‏خلال أسبوع

15 قتيلا و2296 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن ‏خلال…

2022-06-22 / 09:41
Photo of 40 جريحا في اصطدام جانبي بين حافلة للنقل العمومي وسيارة ضواحي ورزازات

40 جريحا في اصطدام جانبي بين حافلة للنقل العمومي…

2022-06-18 / 23:20
Photo of خلاف ينتهي بجريمة قتل بشعة بتطوان.. والأمن يوقف الجناة

خلاف ينتهي بجريمة قتل بشعة بتطوان.. والأمن يوقف الجناة

2022-06-18 / 15:39
Photo of السعيدية .. مصرع شاب غرقا رغم محاولات إنقاذه

السعيدية .. مصرع شاب غرقا رغم محاولات إنقاذه

2022-06-18 / 13:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق