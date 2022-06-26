أول رحلة خارجية لبوتين منذ غزو أوكرانيا

هبة بريس _ وكالات

في أول رحلة معلنة للرئيس الروسي إلى الخارج منذ بدء جيشه بغزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، أفاد التلفزيون الروسي الرسمي، الأحد، بأن فلاديمير بوتين سيزور دولتين من دول الاتحاد السوفياتي السابق في آسيا الوسطى هذا الأسبوع.

وأدى الغزو إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين ودفع الغرب إلى تبني عقوبات مالية شديدة، يقول بوتين إنها سبب نسج علاقات تجارية أقوى مع قوى أخرى مثل الصين والهند وإيران.

وقال مراسل محطة “روسيا 1” التلفزيونية الحكومية في الكرملين، إن بوتين سيزور طاجيكستان وتركمانستان، ثم يلتقي بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في موسكو.

وفي دوشنبه، عاصمة طاجيكستان، سيلتقي بوتين بالرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان، الحليف الوثيق لروسيا، وأقدم حاكم لأي دولة سوفيتية سابقة. وسيحضر في عشق أباد قمة دول بحر قزوين بمشاركة قادة أذربيجان وكازاخستان وإيران وتركمانستان.

وكانت آخر رحلة خارجية معلنة لبوتين زيارة إلى بكين في أوائل فبراير، حيث كشف النقاب، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، عن معاهدة صداقة “بلا حدود”، قبل ساعات من حضورهما حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0