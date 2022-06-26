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الشرطة التركية تعتقل العشرات خلال مسيرة للمثليين

2022-06-26 / 16:25
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هبة بريس _ وكالات

اعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص خلال مسيرة للمثليين في إسطنبول، الأحد، بينهم مصور لوكالة فرانس برس، وفق فريق الوكالة.

وحتى قبل بدء المسيرة، دهمت شرطة مكافحة الشغب عدة حانات في حي جيهانغير بجوار ساحة تقسيم الشهيرة واعتقلت “عشوائيا” أشخاصاً بينهم صحفيون، بحسب فرانس برس.

وحظر محافظ المدينة المسيرة، لكن مئات المتظاهرين بدأوا بالتجمّع في الشوارع المجاورة لساحة تقسيم المغلقة تمامًا أمام الجمهور، رافعين أعلاما بألوان قوس قزح.

وبعد مسيرة كبيرة في العام 2014 شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص في إسطنبول، تحظر السلطات التركية المسيرة كل عام منذ سنوات عدة، لأسباب تقول إنها أمنية.

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تعليق واحد

  1. ارجوكم لا تنقلوا على فرانس ابريس لأنها لم تبقى عندها المصداقية والدليل موقفها من المغرب في القضية الوطنية وكذا قضايا أخرى فيها اتهامات للمغرب

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