ارتفاع حصيلة الوفيات في صفوف مقتحمي السياج الحديدي إلى 23 حالة
هبة بريس _ ال باط
أفادت مصادر محلية بإقليم الناظور أنه وفي مستجدات حصيلة عملية اقتحام السياج الحديدي على مستوى الإقليم، فقد تم عشية يومه السبت 25 يونيو 2022، تسجيل خمس حالات وفاة بين صفوف المقتحمين، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 23 شخصا.
وأضافت المصادر ذاتها أنه يبقى رهن المراقبة الطبية حاليا عنصر واحد من أفراد القوات العمومية و18 من المقتحمين.
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19 تعليقات
هذه نتيجة البطالة والتشرد وعدم توفير فرص العمل للشباب العاطل وبالاخص الحاصل على ديبلومات ودراسات عليا ممتازة جدا وهم بطاليين.
يجب الحد من هذه الظاهرة التي تسبب لهم الأدى مما يؤدي بهم إلى الموت ولكن للاسف الشديد كل هذآ راجع إلى المعيشة والاسعار الملتهبة والمعيشية القاسية وهذا ما يجعلهم يضحون بانفسهم إلى التهلكة…
كيف يعقل ان يقتحموا هذا السياج وهم يعلمون مدى إرتفاعه وخطورته…..!!!!!
نتمنى الشفاء للمصابين بهذا الحدث المحزن والمؤلم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم ارحمهم واغفر لهم واشفي المصابين الذين اصيبوا في هذآ الحدث الؤلم…
لماذا.هذا السياج على علم ان سبتة ومليلية المحتلتين مغربيتين ؟؟!!!
لو كان المغرب واسبانيا متفقين لما حصل هذا ؛ والضحية هم الشباب العاطل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إنها فاجعة وصدمة للمغاربة وكل هذآ راجع إلى عدم وجود حلول مناسبة للقضاء على هذه الظاهرة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة يآرب واغفر لهم واشفي المصابين يآرب ولطفك بنا يآرب وسترك إنك سميع مجيب الدعاء..
لست أدري لماذا لحد الآن والانزاعات السياسية قائمة بين البلدين المغرب واسبانيا حول سبتة ومليلية المحتلتين على العلم أنهما مغربيتين !!!!سؤال يحير العقول ؟؟؟؟
الحكومة هي المسبب الرئيسي لما يحصل الآن وهي من تستقبل هؤلاء المهاجرين الأفارقة…والحل بين يديها..
هذا المنظر لايشرف بلادنا …يشوه صورة المغرب وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
ربما المسؤولية ترجع الى المغرب لأنه هو من ساعدهم بالدخول إلى الوطن لهذا يجب ان يتحملوا مايحصل ولكن المؤسف الشديد ذهبوا ضحيتة مجتمعهم…
إنها جريمة في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم سوى قساوة الزمن ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نطالب بإعادة النظر في الخط الأمني بين اسبانيا والمغرب بالمناطق الحدودية ومنع التسلق بهذه الطريقة البشعة التي ذهب ضحيتها هؤلاء المهاجرين…
بجب فتح الحدود بين اسبانيا والمغرب أي مقصودي سبتة ومليلية من أجل حل مشكل سبتة ومليلية وفك الانزاع بينهما…
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي إنها كارثة إنسانية لاتنسى ابدا نتمنى الشفاء العاجل باذن الله المصابين والرحمة والمغفرة لمن توفيا في هذآ الحدث المحزن والمؤلم تغمد الله ارواحهم.
خير الكلام ما قل ودل (من زرع حصد)
الضحايا ليس فقط من الأفارقة بل هناك ضحايا الأمن الذين هاجمهم الأفارقة بالسيوف فلماذا تخبؤون الحقيقة عن الواقع رحم الله شهدائنا في الأمن واسكنهم الله فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون…