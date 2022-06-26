طنجة .. توقيف 11 شخصا للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية
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امن العروي يوقف سارق وكالة لتحويل الاموال

2022-06-26 / 14:31
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة العروي، صباح اليوم الأحد 26 يونيو الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في اقتراف عملية سرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة العروي قد باشرت منتصف شهر ماي المنصرم إجراءات معاينة سرقة من داخل وكالة تجارية لتحويل الأموال، مكنت من الاستيلاء على مبلغ مالي بالعملة الوطنية، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية، المدعومة باستغلال كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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