مساواة الجنسين في الميراث” بنكيران وبوعياش في الواجهة
رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوطنية للحزب، السبت، دعوات المساواة في الميراث بين الجنسين، قائلا إن “هذه القضية محسومة بنص القرآن”.
وأضاف بنكيران، في تصريحات له “المغاربة ليست لديهم مشاكل مع الإرث، ولم يشتكوا لأحد”، داعيا أعضاء حزبه إلى عدم السكوت عن هذا الأمر.
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ووجه بنكيران حديثه لأمينة بوعياش، متسائلا: “حينما تتهمين الإسلام بتأنيث الفقر فهل تعنين ما تقولين، أم فقط تلقين الكلمات جزافا؟”.
كما عارض بنكيران دعوات إلغاء زواج القاصرات، معتبرا أن الأمر بيد القضاء “الذي ينظر في إمكانية قدرة الفتاة على الزواج من عدمها”، مشيرا إلى الأبعاد الاجتماعية المصاحبة لهذه القضيةج
ومنذ أسبوعين، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش إن نظام الميراث في الإسلام يحمل تمييزا ضد المرأة، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لندوة قُدمت فيها نتائج دراسة حول آراء المغاربة في نظام الميراث
وقالت بوعياش إن نظام الميراث المعمول به في المغرب، والذي يستمد قواعده من الشريعة الإسلامية “يتمتع فيه الرجال بامتيازات وإمكانيات للحصول على العقارات والصناعات والأعمال التجارية، مما يؤدي إلى تأنيث الفقر
24 تعليقات
يا مسؤولين لا تتروكونا كالخرفان خارج القرارات المصيرية. اذا اندلعت حرب يصبح الدفاع عن الوطن فرض واحد رأي المواطن في مواضيع حساسة مثل الشواد الزواج القاصرات والإرث لا يهمكم رأي الشعب اتقوا الله ولا تمشوا مع الأقلية. ان الشعب المغربي دينه الإسلام. بوعياش اذا اندلعت خرب ستركب وتهرب من البلاد ويبقى الرجال في الصفوف الأمامية فرجاءي لا تقتلوا الرجولة.
السلام عليكم
هذا الملحدة تعدت كل الحدود يارب هنينا بها و باعوانها مثل العلمي…اوجار..
هولاء هم يدعون لتخريب البلد علنيا و بدون استحياء
هم يروجون للمثلية..الفساد و الان المساواة..
لو كان عدفهم هو العدالة و المساواة الحقيقية لكانو يدافعون عن حسن توزيع الثروات و ابعدالة الاجتماعية
اما كل هذ الشعارات تحت ما يسمى حقوق الانسان ما هو الى بداية لتخطيط من اعداء البلد و الملة .
لكن الله يمهل و لا يهمل
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نتمنى أن يعملوا بالنصف المنصوص عليه فى القران اولا. حتى تأخذ النساء حقهم في الإرث. لان أغلبية النساء مغتصبات في حقهم في الإرث. من طرف الأشقاء او الأقرباء الذين استولو على الأراضي وحولوها الى ملكيتهم عن طريق التزوير واستغلال الوساطة . نتمنى أن يكون هناك قانون يحرم حق الارث لكل من تلاعب بالارث وأراد الاستلاء على حق اخته المراة المستضعفة بغير حق و التي لا تستطيع أن تدافع عن حقها بسبب مادي او صحي او غير ذلك . والنظر في النزاعات في المحاكم على الإرث في قضية المرأة التي بقيت لعقود طويلة لم تحل ثم الدفاع لحلها عاجلا . نتمنى لمن يدافع عن المساوات في الإرث أن ينظروا في ملفات المتراكمة في المحاكم لعقود ليدافعوا عن النصف المتعارف عليه لتاخذ المرأة حق نصفها التي فقدت الأمل للوصول اليها . ثم بعد ذلك ننظر في النصف الاخر . أن وصلنا اليه
تجار الدين يحشرون أنوفهم في كل شيء. تجار الدين الجدد كم يعجبهم الظهور في الأضواء ! اليوم عندهم حلالا وغدا يصبح حراما.