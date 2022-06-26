مساواة الجنسين في الميراث” بنكيران وبوعياش في الواجهة
رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوطنية للحزب، السبت، دعوات المساواة في الميراث بين الجنسين، قائلا إن “هذه القضية محسومة بنص القرآن”.
وأضاف بنكيران، في تصريحات له “المغاربة ليست لديهم مشاكل مع الإرث، ولم يشتكوا لأحد”، داعيا أعضاء حزبه إلى عدم السكوت عن هذا الأمر.
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ووجه بنكيران حديثه لأمينة بوعياش، متسائلا: “حينما تتهمين الإسلام بتأنيث الفقر فهل تعنين ما تقولين، أم فقط تلقين الكلمات جزافا؟”.
كما عارض بنكيران دعوات إلغاء زواج القاصرات، معتبرا أن الأمر بيد القضاء “الذي ينظر في إمكانية قدرة الفتاة على الزواج من عدمها”، مشيرا إلى الأبعاد الاجتماعية المصاحبة لهذه القضيةج
ومنذ أسبوعين، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش إن نظام الميراث في الإسلام يحمل تمييزا ضد المرأة، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لندوة قُدمت فيها نتائج دراسة حول آراء المغاربة في نظام الميراث
وقالت بوعياش إن نظام الميراث المعمول به في المغرب، والذي يستمد قواعده من الشريعة الإسلامية “يتمتع فيه الرجال بامتيازات وإمكانيات للحصول على العقارات والصناعات والأعمال التجارية، مما يؤدي إلى تأنيث الفقر
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دعاة المساواة يعتبر كبيرة لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر آيات الميراث يقول الله : ” وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ” فهي تعتبر كبيرة من الكبائر فلا حديث او اجتهاد بعد القران والسنة..
يقول سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم : ” يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ” .
فالواجب هو ان الرجل يأخذ نصيبين والمرأة نصف النصيب .والاصح إعطاء المرأة نصيبها من دون أي تضيق أو تضجر من هذا الأمر لأن هذا أمر فرضه الله سبحانه وتعالى ، والله المستعان .
لا يجوز الخوض فيما شرع الله سبحانه وتعالى و بين قسم لنا وعصيانه يعتبر رفض لشريعته سبحانه اللهم فاشهد اننا قد رضينا بما قسمت لنا و لن نرضى بما ينادون به غيرنا..
نعم للمساوات في كل المجالات وفي الحقوق والواجبات ولا مناقشة او جدال في ما شرع الله لنا ..
أين هم علماء الأمة ليردوا على هذه الملحدة التي تعدت حدود الله وأين هي وزارة الأوقاف للرد على هؤلاء الملحدين الذين يتحدو الخطوط الحمراء في ديننا الإسلامي الحنيف.
الميراث من الثوابت وليس من اجتهادات الفقهاء علم الفرائض فلا يجوز الحديث عنه او الخوض فيه لانه شرع الله.
المساوة هو ما جاء به القرآن الكريم للذكر مثل حظ الانثيين. و اي شيئ مخالف لما ذكر في القرآن الكريم فهو ظلم في حق الرجل و المرأة معا..
حسبي الله ونعم الوكيل من يقول لك أحد أنه يجب قيام المساومة في إلارث فهو يقوم بتشكيك في العدل والدستور الاسلامي الذي هو القرآن والسنة النبوية. حسبي الله ونعم الوكيل..
لا حديث مع الملحدين الذين ينتقدوا الكلام الرباني فالله سبحانه وتعالى أعطى حضين للرجل باعتباره له القوامة . «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم عن بعض» والمرأة انصفها في عدة أشياء..
ويبقى الإرث امر محسوم في القرآن والسنة وهو خط أحمر و لا يجوز الإجتهاد فيه لان خيرة المسلمين من الصحابة والتابعين و السلف الصالح لم يسبق لهم الخوض فيه ..
اللهم انا هذا لمنكر يريدون الطعن في القران اللهم عليك بهاؤولاء الجهلة الذين ليس لهم اي عقيدة ولا ينتمون للدين الاسلامي..
لعنة الله عليكم يا خونة الدين الإسلامي الذين يريدون ضرب العقيدة الإسلامية والتشكيك فيها ..
الإرث مذكور في القرآن ومفصل عند العلماء والفقهاء بالاجماع ودون اختلاف بينهم. ويريدون تحريفه على اهواءهم بعض الملحدين..
استغفر الله العظيم ولا جدال ونقاش في حدود الله سبحانه هو أعلم بنا ولسنا لموعضة او لفتوة احد الملحدين فكل انسان يبقى فقيها لنفسه..
حرام ثم حرام ان يتم تغيير الارث الذي امره الله في القران الكريم فكل من يريد فعل ذالك فليتحمل وزر الأمة باكملها..
لا نقاش ولا اجتهاد ولا خوض في امر الله فيما ورد فيه نص صريح في الكريم والسنة النبوية. لانه خط احمر من تعداه فقد ظلم نفسه..
«يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين». صدق الله العظيم وكذلك قوله تعالى:« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ». انتهى الكلام
من علامات ساعة يارب أستغفرك وأتوب إليك اللهم اننا بريئون من الذين يخضون ويناقشون ويجادلون القران الكريم اللهم برئنا منهم ..
لا نقاش في ما امرنا الله سبحانه وتعالى في الارث « للذكر مثل حظ الانثيين »مفروغ منه ومذكور في القران والسنة واجماع الفقهاء الصالحين ..
لا جدال ولا نقاش في امر محسوم من الله عز وجل ..