الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
الملك محمد السادس

برقية تهنئة من الملك إلى أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى توليه الحكم

2022-06-26 / 11:53
1
هبة بريس _ و م ع

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبعد، فيطيب لي بمناسبة الاحتفال بذكرى توليكم مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة، أن أتوجه إلى سموكم بأحر التهاني، وأصدق المتمنيات باطراد التقدم والرفاه لشعبكم الشقيق، في ظل قیادتكم الرشيدة”.

وأضاف جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة المجيدة، لأعرب لسموكم عن اعتزازي العميق بأواصر الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل التي تربطنا شخصيا وشعبينا الشقيقين، مشيدا بالتطور المطرد الذي تعرفه العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا، والتي نحرص سويا على توطيدها ومضاعفة جهودنا المشتركة من أجل ترسيخ تعاون نموذجي فاعل في كل المجالات يعود بالخير العميم على بلدينا”.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأحرار يجددون الثقة في عياش منسقا جهويا

الأحرار يجددون الثقة في عياش منسقا جهويا

2022-06-26 / 18:14
Photo of بايتاس من العيون: ما حدث بمليلية تشويش على صورة المغرب

بايتاس من العيون: ما حدث بمليلية تشويش على صورة…

2022-06-26 / 17:29
Photo of نواب مغاربة في جوهانسبرغ للمشاركة في أشغال البرلمان الإفريقي

نواب مغاربة في جوهانسبرغ للمشاركة في أشغال البرلمان الإفريقي

2022-06-26 / 13:21
Photo of محمد السليماني منسقا إقليميا للبام بفاس

محمد السليماني منسقا إقليميا للبام بفاس

2022-06-26 / 11:32
Photo of بيتاس : لتعالج الحكومة ارتفاع أسعار المحروقات تحتاج إلى ميزانية ضخمة

بيتاس : لتعالج الحكومة ارتفاع أسعار المحروقات تحتاج إلى…

2022-06-26 / 10:01
Photo of بنكيران يكشف تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته بأخنوش حول “قضية اختفاء 12 مليار “

بنكيران يكشف تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته بأخنوش حول “قضية…

2022-06-25 / 21:30
Photo of عودة العلاقات الدبلوماسية ..وفد رفيع المستوى من الدرك الملكي يزور اسبانيا

عودة العلاقات الدبلوماسية ..وفد رفيع المستوى من الدرك الملكي…

2022-06-25 / 19:36
Photo of البام : أحداث الناظور تتحملها شبكات الاتجار بالبشر وأطراف هدفها النيل من سمعة المغرب

البام : أحداث الناظور تتحملها شبكات الاتجار بالبشر وأطراف…

2022-06-25 / 18:19
Photo of ابن خضراء من الداخلة: أحداث مليلية تشويش على المجهود الوطني لمعالجة قضايا الهجرة

ابن خضراء من الداخلة: أحداث مليلية تشويش على المجهود…

2022-06-25 / 17:53
Photo of التجمعي شيري: نحن شباب يحب وطنه ويمارس السياسة بمنطق جديد‎ ‎

التجمعي شيري: نحن شباب يحب وطنه ويمارس السياسة بمنطق…

2022-06-25 / 16:39

تعليق واحد

  1. اصبحنا مثل الجزائر سالفا
    بوتفليقة ميت والسلطات الجزائرية تكذب على الشعب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق