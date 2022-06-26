برقية تهنئة من الملك إلى أمير دولة قطر بمناسبة ذكرى توليه الحكم

هبة بريس _ و م ع

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبعد، فيطيب لي بمناسبة الاحتفال بذكرى توليكم مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة، أن أتوجه إلى سموكم بأحر التهاني، وأصدق المتمنيات باطراد التقدم والرفاه لشعبكم الشقيق، في ظل قیادتكم الرشيدة”.

وأضاف جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة المجيدة، لأعرب لسموكم عن اعتزازي العميق بأواصر الأخوة الصادقة والتقدير المتبادل التي تربطنا شخصيا وشعبينا الشقيقين، مشيدا بالتطور المطرد الذي تعرفه العلاقات المتميزة القائمة بين بلدينا، والتي نحرص سويا على توطيدها ومضاعفة جهودنا المشتركة من أجل ترسيخ تعاون نموذجي فاعل في كل المجالات يعود بالخير العميم على بلدينا”.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8