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جنوب أفريقيا… ارتفاع عدد ضحايا الملهى الليلي إلى 20 قتيلا

2022-06-26 / 11:46
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هبة بريس _؛وكالات

أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الملهى الليلي في مدينة إيست لندن جنوب شرقي البلاد إلى 20 قتيلا.

جاء هذا في تصريحات لرئيس إدارة السلامة في الحكومة الإقليمية ويزوي تيكانا-جكسوثيوي، بحسب “فرانس برس”.

وقال المسؤول البارز: “العدد ارتفع إلى 20 قتيلا، توفي ثلاثة في المستشفى. لكن ما زال هناك اثنان في حالة حرجة للغاية”.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات في جنوب أفريقيا، فتح تحقيق في حادث مقتل 17 شخصا على الأقل وإصابة آخرين في الملهى الليلي، لاكتشاف سبب الحادث.

وذكرت هيئة البث الرسمية في جنوب أفريقيا: “تقوم الشرطة بمعاينة حانة في مدينة إيست لندن بحثا عن أدلة لبيان سبب وفاة 17 شخصا في الساعات الأولى من صباح الأحد”.

وقالت هيئة البث إن التقارير الأولية تشير إلى وقوع تدافع داخل الملهى الليلي هو السبب وراء الحادثة، موضحة أن تحقيق الطب الشرعي جار الآن لتحديد السبب الدقيق للمأساة.

وقال قائد شرطة الإقليم العميد ثيمبينكوسي كنانا: “تلقينا بلاغا بشأن مقتل 17 شخصا في حانة محلية في سينيري بارك ومقرها إيست لندن”.
وأوضح أن أعمار الضحايا تتراوح بين 18 و20 عاما، بحسب “فرانس برس”.

وأظهرت صور جرى تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي جثثا لم تظهر عليها آثار إصابات متناثرة على أرضية النادي.
وبث التلفزيون المحلي مقاطع مصورة تظهر رجال الشرطة وهم يحاولون تهدئة حشد من الأشخاص تجمعوا خارج النادي في المدينة الواقعة على ساحل المحيط الهندي.

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